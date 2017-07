Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 05/06/2017- Niger Sénégal, Bénin : médias, fraude, Bac, Diffa, santé, Patrice Talon …)

Niger : les journalistes Baba Alpha et Ali Soumana en prison



La demande de mise en liberté provisoire introduite par le conseil d'avocats du journaliste Baba Alpha a été rejetée par le juge ce 04 juillet 2017, apprend-on de source médiatique. Le journaliste est poursuivi pour usage de faux en écriture publique. Dans la même journée, un mandat dépôt a été délivré à l’encontre d’un autre journaliste Ali Soumana pour une présumée affaire de soustraction illégale de document administratif.



Sénégal : l’office du Bac annule des épreuves pour cause de fraude



Les épreuves de Français et d’histoire-géographie du Bac 2017 au Sénégal sont entachés de fraude, c’est qu’a révélé l’office national du baccalauréat, ce mercredi 05 juillet 2017. Les épreuves qui avaient été effectuées, hier, concernant l'Histoire et la Géographie, sont annulées, a indiqué le directeur de l’office du Bac devant la presse.



Niger : un groupe armé enlève 37 personnes dans la région de Diffa



L’attaque perpétrée dans la nuit du 2 au 3 juillet 2017 dans le village de Ngalewa dans la région de Diffa, près de la frontière avec le Nigeria, a fait un bilan de neuf mort, un blessé, et 37 personnes enlevées dont 26 filles et 11 garçons, indique un communiqué du gouvernement nigérien publié ce mercredi 05 juillet 2017.



Bénin : Talon de retour à Cotonou après des soins post opératoire à Paris



Le chef de l'Etat béninois Patrice Talon a regagné Cotonou dans la soirée du 04 juillet 2017, après avoir effectué un « bilan post opératoire rassurant » en France, rapporte-t-on de source médiatique.Le président Talon (59 ans) dans un communiqué avait déclaré avoir subi une intervention au niveau de la prostate à Paris fin mai.