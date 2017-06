Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 05/06/2017- (Togo, Gambie, Mali : Faure Gnassingbé, Micega, Cedeao, G5Sahel …)

Togo : Faure prend la présidence tournante de la Cedeao



Le président togolais, Faure Gnassingbé, a été désigné par ses pairs ouest-africains pour présider, pour un an, aux destinées de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao, en remplacement de la présidente libérienne, Mme Ellen Johnson Sirleaf, qui vient de passer douze mois à la tête de l’organisation, précise un communiqué publié à l’issue de la 51ème session ordinaire de ladite Conférence tenue le dimanche 4 juin 2017, à Monrovia, au Liberia.



Gambie : la Micega prolongée d’un an



La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a prolongé d’un an le mandat de sa force déployée en Gambie, lors de son 51ème sommet à Monrovia, selon le communiqué final rendu public dans la nuit de dimanche à lundi. Cette force, la Micega, majoritairement formée de militaires du Sénégal voisin, a été mobilisée en janvier pour contraindre l’ex-président gambien Yahya Jammeh à céder le pouvoir à son successeur élu Adama Barrow.



Mali-G5 Sahel : les pays membres mise sur un financement de 50 millions d’euros pour mettre en place une force multinationale



Les pays du G5 Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie) ont besoin de 50 millions d’euros pour mettre en place une force multinationale pour faire face aux groupes terroristes dans la sous -région, rapporte Reuters. Ces pays espèrent obtenir ce financement de la part de l’Union européenne.



Cedeao : accord de principe des chefs d’Etat pour l’adhésion du Maroc



La demande d’adhésion du Maroc à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), va être instruite par la commission aux « dispositions du Traité revissé de la Cedeao et de soumettre les résultats à sa prochaine session », a déclaré le président de la Commission de la Cedeao, Marcel Alain de Souza, cité par APA en marge du 51ème sommet de l’organisation régionale tenue à Monrovia, le 5 juin 2017.