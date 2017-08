Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 05/08/2017- Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal : élections, téléphonie, référendum, industrie.

Sénégal : la coalition présidentielle remporte les législatives



La Commission de recensement des votes a annoncé la coalition Benno Bokk Yaakaar, majorité présidentielle, victorieuse des élections législatives de dimanche 31 juillet dernier, rapporte l’Agence de presse sénégalaise. La majorité présidentielle a obtenu 49,48% des suffrages exprimés avec 1.663.447 voix, obtenant une majorité à l’Assemblée nationale avec 125 sièges sur 165, suivi de la coalition gagnante « Mankoo Wattu Senegaal », dirigé par l’ancien président Abdoulaye Wade, avec 549.551 voix pour 19 députés, contre sept députés pour l’autre pôle de l’opposition, « Mankoo Taxawu Senegaal » qui a obtenu 387.717 voix, rapporte la même source.



Mauritanie : vote d’une nouvelle Constitution ce samedi



Les Mauritaniens vont voter ce samedi 5 août 2017 pour un référendum constitutionnel convoqué par le président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui prévoit la suppression de plusieurs institutions, y compris le Sénat, une consultation jugée illégale par l’opposition, rapporte l’AFP. La constitution élaborée en septembre –octobre lors d’un dialogue entre le pouvoir et l’opposition dite modéré, porte sur le remplacement du Sénat par des Conseils régionaux élus, la suppression de la Haute cour de justice, du médiateur de la République et du Haut conseil islamique, et une modification du drapeau national, indique la même source.



Sénégal : signature d’une convention pour le démarrage des activités du parc industriel



Le gouvernement sénégalais et chinois ont procédé à la signature de conventions pour le démarrage des activités du Parc industriel international de Diamniadio (périphérie de Dakar), a annoncé le ministre de l’économie, des finance et du plan, Amadou Ba. « La réalisation de ce projet est l’expression de la volonté de se positionner comme hub logistique et industriel régional » a souligné le ministre, cité par l’Agence Xinhua.



Côte d’Ivoire : MTN signe un partenariat avec Facebook



L’opérateur de téléphonie MTN et Facebook ont signé un partenariat en Côte d’Ivoire pour permettre à leurs 14 millions d’abonnés d’accéder gratuitement à des sites sur la santé et l’emploi, rapporte l’AFP.