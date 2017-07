Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 06/06/2017- Mali, Ghana, Niger, Bénin : référendum, croissance, prédiction, société …)

Mali : la Cour constitutionnelle demande des « corrections » sur le projet de référendum



La Cour constitutionnelle du Mali a demandé mercredi au gouvernement malien d’apporter « des corrections » au projet de révision de la Constitution qui doit être soumis à référendum, l’obligeant ainsi à renvoyer le projet devant les députés. Dans son arrêt, la Cour accepte la requête de l’opposition malienne sur l’article évoquant la durée du mandat des sénateurs.



Ghana : Moody’s prédit une forte croissance en dépit de l’endettement élevé



L’économie ghanéenne reflète les perspectives d’une forte croissance économique et de réduction des déséquilibres extérieurs en dépit d’une dette publique très élevée, et d’une position budgétaire plus faible, selon une analyse de l’agence de notation Moody’s relayée par Agence Ecofin.



« Les points forts du Ghana pour les prochaines années sont, entre autres, les fortes perspectives de croissance de son économie diversifiée par rapport à la moyenne régionale (…) ses défis restent liés à son taux d'endettement qui est supérieur à 70% du PIB et des indicateurs de l'endettement très bas pour les deux prochaines années» souligne l’agence de notation.



Niger : Cinq soldats périssent dans une attaque près de la frontière malienne



Cinq soldats ont été tués et trois autres blessés lors d’une attaque survenue le 05 juillet non loin de la frontière malienne, apprend-t-on de source médiatique. Ces soldats pris pour cibles faisaient partie d’une unité mobile chargée de lutter contre les trafiquants de drogue.



Bénin : le gouvernement annonce son intention de lutter contre le travail des enfants



Le pourcentage des enfants en situation de travail est passé de 34% en 2008 à 52% en 2014, a déploré, la ministre béninois en charge des Affaires sociales, Mathys Adidjatou dans un entretien avec Xinhua. Selon la ministre, le gouvernement va initier une série de mesures visant à lutter contre le travail des enfants dans les marchés et aux carrefours des grandes villes du pays.