Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 06/06/2017- Mali, Sénégal, Guinée, Sierra Leone : G5Sahel, Défense, diplomatie, Ohada, …)

Mali - G5 Sahel : 32 milliards FCFA pour la mise en place d’une force commune



L’Union européenne (UE) va débloquer une enveloppe de 32 milliards FCFA (50 millions d’euros) pour aider les pays du G5 Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie) à la mise place d’une force commune pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et l’immigration irrégulière, selon une annonce de la haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, rapportée par l’AFP. Les pays du G5 Sahel veulent se doter d'une force commune qui aura un effectif de 5.000 à 10 000 hommes souligne la même source.



Sénégal : 100 milliards FCFA injectés dans l’économie



L’Etat du Sénégal a ordonné le paiement de 100 milliards FCAF aux entreprises privées selon une information rapportée par Financial Afrik. Selon la même source, cet argent provient des 600 milliards FCFA levés récemment sur le marché international de la dette et que les paiements concernent les dossiers en instances devant le trésor, selon le directeur général du budget, Mamadou Moustapha Ba.



Sénégal-Israël : pour une reprise des coopérations



L’Etat Israélien a décidé de reprendre sa coopération diplomatique avec l’Etat du Sénégal, selon un communiqué conjoint des deux pays rendu public le lundi 5 juin, en marge du 51e Sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). « Le premier ministre Benyamin Netanyahu a décidé du retour à Dakar de l’Ambassadeur d'Israël

au Sénégal. Il a aussi décidé de la reprise et du renforcement de la coopération entre les deux pays », précise la même source.



Guinée : tenue d’un conseil des ministres de l’OHADA du 8 au 9 juin



La Guinée va abriter du 8 au 9 juin 2017 la 44e Session du Conseil des ministres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit du conseil des affaires (Ohada), selon une annonce rapportée par Financial Afrik. Le conseil des ministres de l’Ohada, selon le secrétaire permanent de l’Organisation, Dorothé Cossi Sossa, se penchera sur le programme annuel d’harmonisation, sur la situation financière de l’organisation, l’examen et l’adoption du projet de règlement relatif à l’harmonisation des pratiques des professionnelles de la comptabilités et de l’audit dans les pays membres de l’Ohada, indique la même source.



Sierra Leone : le FMI approuve un programme triennal de 224 millions de dollars



Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a procédé le 05 juin 2017 à l’approbation au profit de la Sierra Léone, d’un programme triennal évalué à 224,2 millions de dollars dans le cadre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), rapporte un communiqué de l’institution relayé par Agence Ecofin. Ce nouveau financement tirera profit des leçons du dernier en date, afin d’appuyer efficacement les efforts de développement économique consentis par les autorités sierra-léonaises. Plus précisément, le programme vise à soutenir des politiques importantes visant à réduire l'inflation et à augmenter considérablement les revenus intérieurs, notamment en éliminant de nombreuses exemptions fiscales, tout en augmentant les dépenses d'infrastructures et en renforçant le filet de protection sociale.