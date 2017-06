Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 07/06/2017- Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Togo, Niger : économie, télécoms, diplomatie, santé …)

Burkina : plus de 200 millions investis dans le secteur des télécommunications



Le gouvernement burkinabé va entamer des travaux de 2001 km de fibre optique avec un groupe chinois, Huawei International, a annoncé le ministère en charge de l’économie numérique. Cette initiative qui entre dans le cadre d'un projet dénommé« backbone national », vise à augmenter la capacité des télécommunications y compris la connexion Internet et le coût global de l’ouvrage est évalué à 241,5 millions de dollars, indique la même source.



Togo : 230 millions de dollars pour le développement économique et sociale



La Banque mondiale a accordé une enveloppe de 230 millions de dollars au gouvernement togolais pour un développement économique et sociale dans le pays, rapporte une note de la présidence togolaise. « Nous nous réjouissons dans la perspective de travailler avec le gouvernement et le secteur privé pour entreprendre des investissements transformationnels qui peuvent aider à stimuler l’économie togolaise », a souligné la vice-présidente de l’Association internationale de développement (IDA), cité par la même source.



Niger : Amadou Djibo écope de trois mois de prison avec sursis



L’opposant nigérien, Amadou Ali Djibo, a écopé le mardi 6 juin d’une peine de trois mois de prison avec sursis pour « incitation au complot », selon une information relayée par la presse locale. Le président du FDDRR (front de l’opposition) a été poursuivi pour avoir tenu des propos appelant à un soulèvement populaire afin de renverser le président Mahamadou Issoufou, lors d’une manifestation de l’opposition, indique la même source.



Mauritanie : rupture des relations diplomatiques avec le Qatar



L’Etat mauritanien a rompu depuis le 06 juin 2017 ses relations diplomatiques avec le Qatar, accusé par les autres pays de la péninsule arabique et l’Egypte de « soutien au terrorisme », selon une information rapportée par l’agence de presse officielle AMI, relayée par l’AFP. « Le gouvernement de la République islamique de Mauritanie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l’Etat du Qatar », lui reprochant de « soutenir les organisations terroristes et de promouvoir les idées extrémiste, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangère mauritanien, cité par la même source.



Niger : l’OMS alerte contre les vaccins falsifiés de la méningite



L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé une alerte contre la méningite en Afrique de l’Ouest suite à une découverte à Niamey d’une version falsifiée de vaccin antiméningococcique, selon une information relayée par Voa Afrique. « Il est extrêmement important attention de faire attention », a insisté le représentant de l’OMS au Niger, Dr Assiwamé Pana.



Cedeao : signature d’une convention avec l’Etat d’Israël



L’entreprise israélienne Energiya Global, annonce un investissement d’un milliard de dollar au cours des quatre prochaines années dans le but de faire progresser les projets d’énergie verte à travers les 15 pays membres de la communauté économique ouest-africaine, indique un communiqué de l’entreprise. Une convention a été signée le 05 juin 2017 en marge du 51 ème sommet de la Cedeao tenu à Monrovia (Liberia).