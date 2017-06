Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 08/06/2017- Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria, Sénégal : G5Sahel, justice, Défense, banque…)

Mali - G5Sahel : le général malien, Didier Dacko à la tete de la force conjointe du G5 Sahel



Le général de division de l’armée malienne Didier Dacko a été nommé, commandant de la force conjointe du G5 sahel, organisation regroupant le Burkina, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad, a appris APA de source officielle. A 50 ans, le général Dacko aura la lourde responsabilité de diriger la future force sous-régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme et les trafics en tout genre au Mali et dans les 5 pays membres, surtout dans les localités les frontalières. Avant sa nomination le général Didier Dacko était chef d’état-major général des armées du Mali, poste qu’il occupait depuis juin 2016. Il a d’abord été chef d’état-major général adjoint.



Côte d’Ivoire : après deux ans de détention, la justice libère un ex-ministre proche de Gbagbo



Hubert Oulaye, un ex-ministre ivoirien, sous la présidence de Laurent Gbagbo, a bénéficié d’une mesure de liberté provisoire après deux ans de détention pour a-t-on annoncé le 07 juin 2017. M. Oulaye, interpellé en mai 2015, accusé d’assassinat et complicité d’assassinat de militaires de l’Onuci dans l’ouest du pays, devrait donc « comparaitre libre devant les assises prochaines », a souligné son avocat, Me Rodrigue Dadjé devant la presse.



Côte d’Ivoire : le gouvernement confirme l’achat d’hélicoptères militaires



Le gouvernement ivoirien va acheter des hélicoptères militaires de type MI 24 pour assurer la « sécurité des frontières » du pays et lutter contre le terrorisme, selon une annonce du ministre porte-parole, Bruno Koné à l’issue du conseil des ministres du 07 juin. Un équipement qui devrait permettre à la Côte d’Ivoire de sécuriser ses « frontières »selon M. Koné.



Sénégal : la BCEAO maintient ses taux directeurs



La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a décidé de maintenir inchangés ses principaux taux directeurs, selon une information relayée par le site aDakar.com. Le taux d’intérêt minimum de soumission aux opérateurs d’appels d’offres d’injection de liquide est maintenu à 2,50% alors que les taux d’intérêt du guichet de prêt marginal restent à 4,50%, souligne la même source.



Nigeria : démarrage d’un projet de lutte contre les crues du fleuve Niger



Le Nigeria a entamé des processus visant à promouvoir une passe appropriée pour la navigation et l'irrigation sur le Niger, selon des révélations faites par Suleiman Adamu, ministre des Ressources en eau du pays. M. Adamu a révélé que le projet serait exécuté en partenariat avec le gouvernement hongrois pour trouver des moyens pour introduire une formation visant à protéger les rives et les plaines inondables. En 2012, le Nigeria a souffert de lourdes pertes en raison d'inondations qui ont affecté 30 États, laissant plus de 366 morts et 2,1 millions de déplacés.