Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 08/08/2017- Sénégal, Mali, Niger : pétrole, découverte, environnement, justice

Sénégal : Far Limited annonce encore une nouvelle découverte de pétrole



La société Far Limited (ASX :FAR) annonce avoir fait une nouvelle découverte de pétrole au large du Sénégal, dans le puits d’exploration SNE au nord de Sangomar, rapportent les médias publics sénégalais. Dans un communiqué repris par le quotidien national ‘’Le Soleil’’, la société dit avoir trouvé « des gisements dans trois endroits différents » et qu’"un quatrième pourrait bien être identifié". « Ces sites comprennent une colonne de pétrole et de gaz de haute qualité dans le champs pétrolier SNE », rapporte la source.



Mali : après la découverte de charniers, la visite de Bensouda annoncée en septembre prochain



La procureure de la cour pénale internationale, Fatou Bensouda, se rendra au Mali en septembre prochain, examiner la situation des droits de l’Homme au Mali, marquée par la découverte des charniers dans le nord du pays, rapporte APA citant le ministère malien de la justice. « La procureure de la CPI se rendra au Mali dans la première quinzaine du mois de septembre », a déclaré lundi Mamadou Ismaël Konaté, ministre de la justice.



Niger : la tenue prochaine d’une conférence sur la désertification



Le gouvernement nigérien envisage l’organisation prochaine d’une conférence internationale sur la lutte contre la désertification pour susciter plus de soutien et d’engagement des partenaires pour des actions plus concrètes contre la désertification, selon une annonce du chef de l’Etat nigérien, Mahamadou Issoufou, cité par l’Agence Xinhua.



Mali : poursuite des enquêtes sur la violation des droits de l’homme au nord



La Mission des Nations unies au Mali (Minusma) va poursuivre son enquête sur les allégations d’abus et de violations « graves » des droits de l’hommes par deux groupe signataires de l’Accord de paix, la Coordination des mouvements de l’Azawad et la Plateforme, dans la région de Kidal (nord), selon une information relayée par Xinhua.