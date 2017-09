Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 08/09/2017- Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger : agriculture, Anacarde, défense, sécurité, Stépahne Kipré, coopération, parlement.

Côte d’Ivoire : Abidjan accueille la première session du CICC



Le Conseil a adopté une communication relative à l’organisation de la première session du Conseil des Ministres du Conseil International Consultatif du Cajou (CICC) à Abidjan. Le Conseil des Ministres du Conseil International Consultatif du Cajou (CICC) va tenir sa première session les 28 et 29 septembre 2017, annonce un communiqué du gouvernement ivoirien. Lors de cette rencontre le CICC va se pencher sur « son plan d’action triennal du CICC ainsi que sur les projets de textes organisant son fonctionnement… », précise le communiqué.



Côte d’Ivoire : Stéphane Kipré rejette les accusations du gouvernement



L’homme politique en exil, Stéphane Kipré (gendre de l’ex-président Laurent Gbagbo) a rejeté les accusations proférées le 07 septembre 2017 par le gouvernement ivoirien, le désignant parmi les instigateurs des attaques répétées contre les forces de sécurité en Côte d’Ivoire. « Ces accusations farfelues et d’une très grande gravité portées à mon encontre m’indignent et ne resteront pas sans suite.. » a déclaré M. Kipré dans un communiqué consulté par Ouestafnews.



Afrique-Monde : la Fao annonce un stock record de céréales



Les stocks céréaliers mondiaux pourraient atteindre « un sommet record de 719 millions de tonnes, soit une hausse de 2% par rapport à leurs niveaux déjà élevés lors de l’ouverture des saisons en cours », estime le Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



Burkina Faso : élection du nouveau président de l'Assemblée national



L’Assemblée nationale burkinabé est appelée à élire, ce vendredi 8 septembre 2017, un nouveau président pour succéder à l’ancien président, Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier. « L’élection du président de l’Assemblée nationale (…) se fera à bulletin secret à la tribune », a annoncé à la presse locale, le premier vice-président de l’Assemblée nationale assurant l’intérim, Bénéwendé Sankara.



Niger : 75 millions FCFA pour les victimes des inondations



L’Organisation ouest africaine de la Santé (OOAS), institution spécialisée de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a accordé une enveloppe de 75 millions FCFA pour les populations victimes des inondations au Niger, selon une information rapportée par la presse locale. Au mois d’août dernier, des inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait au moins 43 morts, selon un bilan officiel.



Niger : 31 millions d’euros pour le secteur de l’élevage et de la Santé



Le gouvernement nigérien et le Royaume Belge ont parachevé la signature d’une convention d’un montant de 31 millions d’euros pour le financement d’un Programme d’appui au développement de l’élevage et de la santé, rapporte le quotidien national, Le Sahel. L’objectif de la signature de cette convention est de lutter contre la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie des populations nigériennes, indique la même source.