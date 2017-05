Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT le 09/05/2017- (Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée : finances publiques, énergie, tourisme, environnement …)

Sénégal : 5è destination touristique africaine la mieux appréciée des voyageurs musulmans



Le Sénégal (54,5 points), Gambie10 è (45,1) et la-Sierra Leone 12è (44,7) sont dans le Top 30 des destinations touristiques présentant l’offre la mieux adaptée aux besoins des voyageurs musulmans en Afrique, indique l’édition 2017 du Global Muslim Travel Index (GMTI) publiée, le 3 mai, par le cabinet spécialisé CrescentRating et le fournisseur américain de solutions de paiement MasterCard.



Selon le contenu de cette étude, relayé par Agence Ecofin, le Sénégal, premier en Afrique de l’ouest, arrive après le Maroc 1er (68,1) l’Egypte 2è (64,1), la Tunisie 3è (61,1) et l’Algérie 4è (59,4).



La Guinée, le Mali, le Nigeria, le Niger, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Togo et Bénin figurent également dans le Top 30 de ce classement.



Sénégal : fourniture en électricité du barrage de Kaléta dans 18 mois



Le Sénégal devrait réceptionner de l’électricité venant du barrage de Kaléta (Guinée) dans 18 mois, avec la fin des travaux de construction de la ligne d’interconnexion des réseaux électriques des pays de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), a annoncé l’expert environnementaliste de l’organisation, Amadou Matar Diouf, relaye par l’Agence de presse sénégalaise.



Les travaux de construction de la ligne d’interconnexion vont démarrer courant mai dans le cadre du projet Énergie de l’institution sous-régionale qui concerne la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal, indique la même source.



Cedeao : BIDC sollicite le marché financier de l’Uemoa



La Banque d’investissement et de développement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BIDC) a annoncé le lundi 8 mai 2017 à Lomé (Togo) un emprunt obligataire par appel public à l’épargne, en vue de mobiliser un montant de 50 millions FCFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (Uemoa), rapporte Financial Afrik.



Cette opération fait suite à une décision prise en juillet 2016 par le conseil d’administration de la banque régionale, souligne la même source.



Guinée : 150 tonnes de déchets toxiques acheminées en France



La Guinée va exporter 150 tonnes de déchets toxiques vers la France pour leur destruction, selon une annonce de sources officielles relayée par le site La Tribune.



Les déchets sont composés de liquides composés de boues rouges, des métaux lourds, de l’arsenic et de la soude caustique et de déchets toxiques issus d’une raffinerie d’alumine de Friguia, une entreprise Russe, située à 160 Km de Canakry, indique la même source



Côte d’Ivoire : plus de 2000 milliards levés depuis 1999 à travers les emprunts obligataires



De 1999 à fin 2016, l’Etat de Côte d’Ivoire a émis 23 emprunts obligataires pour un montant total de 2211 milliards FCFA indique une note du Trésor publique ivoirien.



Pour la seule année 2016, ce sont 1 347,3 milliards qui ont été mobilisés sur le marché des capitaux dont 427,3 milliards au titre des emprunts obligataires, soit 32% des ressources mobilisées.