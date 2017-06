Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 09/06/2017- Mali, Burkina Faso, Niger, Sénégal : Minusma, Nord Mali, coopération, société civile…)

Mali : le camp de la Minusma à Kidal attaqué



Trois Casques bleus ont été tués le jeudi 8 juin 2017 dans le nord-est du Mali lors d'une attaque combinée qui a également fait huit blessés, a annoncé ce vendredi 9 juin 2017 un communiqué de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma), rapporté par l'AFP. « Hier (jeudi), le camp de la Minusma à Kidal a été la cible de tirs intensifs de roquettes/mortiers », qui ont fait cinq blessés parmi le personnel de la Minusma, précise le document, cité par la même source.



Burkina : un bon obligataire de 40 milliards FCFA lancé sur le marché financier de l'Uemoa



Le gouvernement burkinabé est à la recherche de 40 milliards FCFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). Selon l'Agence UMOA-Titre à Dakar, relayée par l'Agence de presse africaine, cette recherche se fera à travers l'émission simultanée de bons assimilables du Trésor (Bat) et d'obligation assimilable du Trésor (OAT) programmé le 15 juin 2017.



Niger : un appui financier de 30 milliards FCFA du Luxemburg



Le Luxembourg vient d'accorder au gouvernement nigérien un appui financier de 30 milliards FCFA à l'issue d'une signature d'accord entre les deux pays, rapporte l'Agence nigérienne de presse. Ces fonds seront injectés dans le domaine du développement durable, la prévention, la gestion des crises alimentaires et également dans les secteurs de l'eau, et l'assainissement, souligne la même source.



Niger : un militant de la société civile condamné à six mois de prison avec sursis



Un militant nigérien de la société civile, Insar Abdourahmane, arrêté mi-mai à Agadez (nord), a été condamné le jeudi 8 juin à six mois de prison avec sursis pour « incitation à la violence », selon une annonce de son ONG, rapportée par l'AFP. « C'est avec regret que nous apprenons la condamnation du camarade Insar à six mois de prison avec sursis », a écrit sur les réseaux sociaux le président du Cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme (CADDRH), cite par la même source.



Sénégal : le Port de Dakar va payer 1,287 milliards FCFA de dette



Le Port autonome de Dakar (PAD) va payer le 22 juin prochain les intérêts semestriels et le remboursement total du capital de son emprunt obligataire 2010-2017 pour un montant global net d'impôt de 1,287 milliards FCFA, rapporte l'Agence de presse africaine.



Côte d'Ivoire : l’Etat lance le paiement en ligne des activités douanières et portuaires



Le gouvernement ivoirien a officiellement lancé le jeudi 8 juin, le paiement en ligne des droits de douanes et le taxes pour les opérateurs d'import-export, rapporte Financial Afrik. Selon le ministre en charge du Commerce, Souleymane Diarrassouba, l'objet de ce programme est « de faciliter, de simplifier et de dématérialiser toutes les procédures » liées au commerce extérieur.