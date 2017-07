Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 10/06/2017- Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire : Bac, économie, croissance, Sénat, sécurité :…)

Sénégal : reprise des épreuves de français et histoire-géographie



Les épreuves de français et d’histoire-géographie ont été réouvertes ce lundi 10 juillet 2017. Les candidats au bac 2017 vont repasser ces épreuves qui avaient été annulées en milieu de semaine dernière suite à une fuite sur les réseaux sociaux.



Mali : un PIB de 5,3% attendu en 2017



L’économie malienne devrait connaître une croissance de 5,3% au cours de l’année 2017 et une progression de 5% en 2018, note un communiqué du Fonds monétaire international (FMI). « Les perspectives de croissance à moyen terme demeurent positives, biens que la situation fragile sur le plan sécurité constitue un risque », indique le directeur général adjoint et président par intérim, Tao Zhang, cité par la même source.



Côte d’Ivoire : l’installation du Sénat reportée jusqu’en 2020



Le gouvernement ivoirien a décidé de reporter la création d’un Sénat, jusqu’en 2020, date de la prochaine présidentielle, rapporte Jeune Afrique. La baisse du prix mondial du cacao, les revendications salariales des fonctionnaires, les mutineries seraient, selon la même source, à l’origine du report de la mise en place du Sénat par le président ivoirien, Alassane Ouattara.



Mali : des soldats maliens portés disparus



Des soldats maliens sont portés disparus après une attaque dimanche contre une patrouille de l’armée entre Gao et Ménaka (nord du pays), selon un communiqué du ministère de la défense malienne. « Le matin du dimanche 9 juillet 2017, une patrouille des Forces armées maliennes de Ménaka a fait l’objet d’une attaque à Inkadogotan entre Ménaka et Goa. Des véhicules ont été détruits. L’on déplore aussi des portés disparus », souligne le document.