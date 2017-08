Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 10/08/2017-Guinée, Togo, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Mali, Ghana : santé, vaccin, Ebola, intégration, commerce.

Guinée : un vaccin russe anti-Ebola testé



Un autre vaccin contre la fièvre Ebola est actuellement en train d’être testé en Guinée, apprend-t-on de source médiatique locale. L’opération a débuté le 09 août au centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins (CREMS) à Kindia. De fabrication russe, ce candidat vaccin dénommé « GamEvaK Combi » a été créé « via une méthode biotechnique sans utiliser le virus pathogène de la fièvre Ebola » selon ses promoteurs.



Mauritanie : signature d’un accord d’association avec la Cedeao



La Mauritanie et la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) viennent de signer l’accord d’association en marge du forum Amérique Afrique qui se tient actuellement à Lomé au Togo. Ce document a été paraphé mercredi 09 août par le ministre mauritanien du commerce, Naha Mint Moknass et du côté de la CEDEAO par le ministre sénégalais du commerce, Alioune Sarr. La Mauritanie a été membre fondatrice de cette communauté en 1975 avant de la quitter en 2000 pour se consacrer à l’union du Maghreb, qui tarde jusqu’à présent à prendre son envol.



Mali : 30 milliards FCFA pour la réduction de la pauvreté



L’Association international de développement (IDA) va accorder au gouvernement malien un prêt d’un montant d’environ 30 milliards FCFA afin de soutenir les efforts de réduction de la pauvreté et de renforcement de la résilience des populations les plus vulnérables, ainsi qu’à la promotion d’une croissance inclusive, selon un communiqué d’un conseil des ministres.



Côte d’Ivoire : vers une hausse des exportations ivoirienne vers le marché américain



Le gouvernement ivoirien aspire à doubler ses exportations vers le marché nord-américain d’ici 2025, pour faciliter l’accès au financement et contribuer à la promotion de l’exportation de plus de 500 entreprises vers le marché américain, a annoncé le ministre du Commerce, de l’artisanat et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, au cours de la 16e édition du Forum commercial Agoa.



Ghana : l’armée sollicitée pour en finir avec l’orpaillage clandestin



Le gouvernement a décidé d’employer l’armée pour en finir avec l’orpaillage clandestin communément appelé dans ce pays « galamsey ». Des éléments de l’armée viendront prêter main forte à la police nationale dans la lutte contre ce phénomène désormais banni par la loi.