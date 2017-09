Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 11/09/2017- Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal, Mali : défense, sécurité, Alassane Ouattara, diplomatie, santé,

Côte d’Ivoire : le président Ouattara annonce « des preuves concrètes » contre Kipré et Damana Pickas



Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé être en possession des « preuves concrètes » contre les « instigateurs » des attaques contre les postes de police et de gendarmerie ses derniers mois, rapporte l’Agence de presse africaine. Le gouvernement ivoirien accuse deux pro-Gbagbo, Stéphane Kipré, président de l’Union des nouvelles générations (UNG) et Damana Pickas, cadre du Front populaire ivoirien (FPI), tous en exil, d’être parmi les « instigateurs » des attaques perpétrées contre les postes de police et les brigades de gendarmerie. A travers un communiqué les mis en cause avaient formellement rejeté les accusations formulées à leur encontre.



Togo : report du sommet Afrique – Israël



Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé le report du Sommet Afrique-Israël, initialement prévue du 23 au 27 octobre 2017 dans la capitale togolaise, Lomé, selon un communiqué dudit ministère. Ce report est souhaité par le président togolais pour en effet « optimiser les préparations » afin d’assurer la réussite de l’évènement.



Sénégal : 17% des enfants de cinq ans accuse un retard de croissance



Parmi les enfants de cinq ans au Sénégal, 17% ont une taille trop petite par rapport à leur âge et accusent un retard de croissance, ou souffrent de malnutrition chronique, note l’édition 2016 de l’enquête démographique et de santé continue, publié le 06 septembre 2017 par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Et parmi eux, 7% souffrent de la malnutrition aiguë. Le niveau de malnutrition est plus élevé dans les régions de Kolda (28%) et Kédougou et Tambacounda (27%), indique la même source.



Mali : l'armée arrêtent deux terroristes



Les forces armées et de sécurité du Mali (Fama) ont mené une opération de ratissage à Koro ville. Koro est une localité de la région de Mopti, frontalière avec le Burkina-Faso. Au cours de cette opération, 02 suspects terroristes ont été arrêtés, 02 motos et un Pistolet Mitrailleur (PM) ont été saisis.