Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 12/05/2017- (Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali : intégration, Défense, transport aérien …)

Bénin : le Kenya supprime le visa d’entrée pour les Béninois



Le Kenya a décidé de supprimer la demande de visa aux ressortissants béninois désireux de se rendre sur son territoire, annonce-t-on le 11 mai 2017 de source diplomatique béninoise. Selon le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Aurelien Agbénonci, cette mesure va favoriser la libre circulation des biens et de personnes entre les deux pays.



L’initiative kenyane sonne comme une réponse à la politique d’ouverture du Bénin, dont le président Patrice Talon a supprimé le visa d’entrée pour tous les ressortissants africains.



Côte d’ivoire : les soldats mutins présentent leurs excuses à la Nation



Les soldats qui s’étaient mutinés au mois de janvier dernier ont présenté leurs excuses à la nation lors d’une rencontre le 11 mai 2017 à Abidjan avec le président Alassane Ouattara. Dans son discours marquant la célébration de la fête du travail, le 1er mai dernier, ce dernier s’est dit particulièrement "peiné" par l’attitude des soldats mutins.



A l’issue de cette rencontre, le ministre de la Défense Richard Alain Donwahi, a décliné une série de mesures destinées à améliorer les conditions de travail des soldats notamment le rétablissement de la chaine de commandement, le relèvement du taux de bail de 20.000F CFA dès janvier 2018.



Burkina Faso : le gouvernement reprend la gestion d’Air Burkina



L'Etat burkinabè reprend la gestion de la compagnie Air Burkina à travers un accord de cessation signé avec le Fonds AKFED, le 11 mai 2016 à Ouagadougou. Selon les informations rapportées par le quotidien national, le gouvernement burkinabè a donc repris formellement la gestion de la compagnie Air Burkina des mains du groupe AKFED qui avait exprimé son souhait de se retirer de la gestion d'Air Burkina depuis le mois de juillet 2016.



Mali : début du processus de désarmement



Les premières opérations du processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) seront lancées le lundi 15 mai 2017 à Gao (nord), selon une annonce du président de la Commission du DDR, Zahabi Ould Sidy Mohamed, rapportée par la presse locale. Ces premières opérations vont concerner 500 ex-soldats cantonnés dans le cadre du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao et puis suivront celles de Tombouctou et Kidal (nord), indique la même source.



Burkina : émission d'un bon de trésor de 40 milliards FCFA sur le marché de l'Uemoa



La direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Burkina Faso va chercher 40 milliards FCFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) à travers une émission simultanée de bons assimilables du trésor (Bat) et obligations assimilables du trésor (OAT) programmée le 19 mai, selon une annonce de l'Agence UMOA-Titre, rapportée par l'Agence de presse africaine.



Uemoa : les Etats membres vont lever 3300 milliards FCFA en 2017



Les Etats membres de l’Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa) souhaitent lever 3300 milliards FCFA par voie d’adjudication sur le marché régional des titres publics sur l’année 2017, a indiqué Adrien Diouf, le directeur de l’agence UMOA-titres. « Les adjudications simultanées constituent une réponse adéquate aux besoins et attentes d’un marché qui vise la diversification de la base de ses investisseurs », a expliqué M. Diouf dans un entretien avec le journal de l’économie sénégalaise (Lejecos).