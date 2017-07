Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 12/06/2017- Sénégal, Burkina Faso, Mali : culture, mémoire, droits humains, économie, Kidal, CMA …)

Sénégal : accord de jumelage entre Gorée et Robben Island



La Maison des esclaves de Gorée (Sénégal) et le Musée Robben-Island (Afrique du Sud) ont signé, le 11 juillet 2017, à Dakar, un « accord de jumelage », une initiative censée commémorer "les tragédies humaines" qui ont eu lieu sur ces deux îles, selon le secrétaire général du ministère sénégalais de la Culture et de la Communication, Birane Niang. Robben Island et l’île de Gorée partagent le même sort d’être « perçus comme des espaces de tragédies humaines » et sont deux endroits où « l’homme doit apprendre à vaincre sa peur, à assumer son histoire et à en tirer les enseignements, afin que de pareilles tragédies ne se reproduisent pas », a commenté M. Niang.



Sénégal : candidat au Conseil des Droits de l’Homme de l’Onu



Le gouvernement du Sénégal a annoncé sa candidature à l’élection du Conseil des Droits de l’Homme des Nation unies, pour la période 2018-2020, prévue au mois d’octobre, selon une information rapportée par le quotidien national, Le Soleil. L’élection est prévue au mois d’octobre prochain, au cours de la 72e session de l’Assemblée générale de l’Onu, indique la même source.



Burkina Faso : 10 milliards FCFA pour le programme « Burkina Start Up »



Le gouvernement burkinabé a lancé un programme dénommé « Burkina Start Up », doté d’un financement de 10 milliards FCFA sur cinq ans (2017-2021) pour le financement des Startups et favoriser l’évolution des petites et moyennes entreprises, rapporte une note la primature burkinabé. L’objectif global de ce programme est de favoriser la naissance et l’émergence de Petites et moyennes entreprises (PME) structurantes et innovantes à travers un mécanisme nouveau de financement adapté à l’auto-emploi, souligne le document.





Burkina Faso : 102,2 milliards FCFA pour le développement local



Le gouvernement Allemand va mettre à la disposition du Burkina Faso une enveloppe de 102,2 milliards FCFA de l’Initiative spéciale « Un seul monde sans faim », rapporte la presse locale burkinabé. Cet appui financier sera injecté dans les domaines prioritaires de « l’agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle », « l’eau et l’assainissement », « la décentralisation et le développement communal », indique la même source.



Mali : affrontements entre les groupes signataires de l’accord de paix près de Kidal



Des groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali se sont affrontés dans la région de Kidal (nord-est) le 11 juillet 2017, le jour même d'une réunion du Comité de suivi de cet accord, a-t-on appris de sources concordantes.

Des affrontements entre les groupes armés pro-gouvernementaux et la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA, ex-rébellion à dominante touareg) s'étaient déjà produits le 6 juillet dans la même région.Aucun bilan n'était disponible de ces combats qui se sont déroulés autour d'Anéfis, au sud-ouest de Kidal, que se disputent les deux camps depuis près de deux ans.