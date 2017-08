Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 12/08/2017- Niger, Sénégal, Mali : frontières, genre, politique, médias, justice, économie, Pme.

Sénégal : un acteur dénote le faible chiffre d’affaires des PME



Quatre-vingt-dix-sept pour cent des 407 000 entreprises recensées au Sénégal, sont des petites et moyennes entreprises (PME) avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à deux milliards FCFA, a révélé vendredi le directeur général de l’Agence pour le développement et l’encadrement des PME (ADEPME), Idrissa Diabira, cité par par l’Agence de presse sénégalaise (Aps). Selon M.Diabira, la compétitivité, la formalisation et la territorialisation sont les ’’grands défis’’ auxquels ces entreprises sont confrontées.



Niger : adoption d’une nouvelle politique nationale pour le Genre



Le gouvernement nigérien vient d’adopter un document de nouvelle Politique nationale de Genre (PNG) qui tient compte de nouveaux défis liés notamment à la croissance démographique accélérée, a annoncé un communiqué officiel relayé par Xinhua, ce samedi 12 août 2017. Le Niger avait adopté en 2008 un premier document de politique nationale de genre dont la mise en œuvre s'est heurtée à d'autres facteurs notamment d'ordre religieux.



Mali - Niger : les deux pays s’engagent à matérialiser leur frontière



Les autorités nigériennes et maliennes s'engagent à matérialiser très prochainement la frontière commune aux deux pays héritée de la colonisation en 1960, longue de plus de 800 km, selon des informations relayées par Xinhua, le 11 août 2017. Les experts des deux pays sont en réunion pour trois jours dans la capitale nigérienne, Niamey, dans le cadre de la 4ème session de la Commission mixte paritaire axée sur la matérialisation de ladite frontière.



Sénégal : une liberté provisoire pour la journaliste Oulèye Mané



La journaliste, Oulèye Mané et trois autres personnes, inculpées début juin de diffusion d’image contraire aux bonnes mœurs et association de malfaiteurs, ont bénéficié le vendredi soir d’une liberté provisoire, rapporte l’AFP. Il leur est reproché d’avoir partagé sur WhatsApp une image jugée offensante du président Macky Sall, un photomontage sur lequel le visage du dirigeant sénégalais a été superposé au corps d’un homme nu.