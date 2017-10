Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 13/10/2017- Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo : commerce, déficit, société, consommation, orpaillage, coopération.

Sénégal : le déficit commercial chiffré à 191 milliards à la fin du mois d’août 2017



Le déficit commercial du Sénégal a atteint 191,1 milliards FCFA à la fin août 2017, selon un bulletin mensuel de conjoncture économique publié par la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). Cette situation traduit la baisse de 17,5% des exportations de biens, conjuguée à une hausse de 25,5% des importations du mois de juillet à celui d’août 2017.



Côte d’Ivoire : début de la 3ème édition du grand prix label des consommateurs africains



La troisième édition du grand prix du label des consommateurs africains a été lancée le 12 octobre 2017 à Abidjan. Le label des consommateurs africains, selon la Directrice Générale, Manuella Coussen, est un programme de distinction et de promotion annuel attribué aux entreprises pour les produits et services que les consommateurs auront désignés comme innovants et satisfaisants.



Côte d’Ivoire : le gouvernement intensifie sa lutte contre l’orpaillage clandestin



Pour lutter plus efficacement contre l’orpaillage clandestin, le gouvernement ivoirien a décidé d’accélérer le processus de délivrance d’autorisations d’exploitation afin de permettre l’installation d’opérateurs légaux, parallèlement à la fermeture des sites illicites, indique une note du gouvernement. « 49 autorisations d’exploitation pour l’or ont été octroyées, dont 41 pour l’exploitation minière semi-industrielle et huit pour l’exploitation minière artisanale », précise ce texte, relayé par financial Afrik. Une récente opération menée entre le 3 et le 17 septembre a permis de démanteler 228 sites d’orpaillage illicite, d’interpeller 64 personnes.



Togo : appui de 15 millions de dollars de la Banque mondiale



La Banque mondiale a approuvé un appui de 15 millions de dollars pour aider le Togo à relever les défis cruciaux de la gouvernance économique et de la gestion des finances publiques, rapporte-t-on de source médiatique. Ces fonds devront également permettre d’améliorer la gestion des investissements publics, la mobilisation des recettes intérieures et la responsabilisation publique ainsi que les mécanismes de suivi pour améliorer les services dans les secteurs prioritaires de l’éducation, de la santé et de l’eau.