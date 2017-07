Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 15/06/2017- Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana : Korhogo, affrontements, infrastructures, énergie, entreprenariat …)

Côte d’Ivoire : des affrontements entre soldats font 3 morts à Korhogo (médias)



Des affrontements à Korhogo entre militaires ont fait 3 morts et 4 blessés, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 juillet 2017, selon le site Abidjan.net. Depuis le début de l’année, la Côte d’Ivoire vit au rythme de mutineries de soldats, essentiellement des anciens rebelles intégrés dans l’armée qui réclament des primes de diverses natures au gouvernement. Dans la matinée de ce samedi 15 juillet 2017, des médias locaux font aussi état de tirs entendus dans certains quartiers de la capitale économique, Abidjan.



Burkina Faso : démarrage de la construction de l’autoroute Ouaga-Yamoussoukro en 2018



Le démarrage des travaux de construction de l’autoroute devant relier les capitales du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire (Ouagadougou-Yamoussoukro), en ce qui concerne la partie burkinabè, est prévu pour le premier trimestre de 2018, a annoncé le ministre burkinabè en charge des Affaires étrangères, Alpha Barry, cité par APA. Selon le ministre burkinabé, le démarrage va concerner le tronçon de 100 km reliant Ouagadougou à Koudougou. Il a précisé que la Côte d’ivoire et le Burkina Faso ont convenu de rechercher des financements communs pour la réalisation du projet de l’autoroute Ouaga-Yamoussoukro.



Burkina Faso : le gouvernement compte économiser 20 MW grâce à la généralisation d’ampoules économiques



Le gouvernement va investir 6 milliards FCFA pour équiper l’administration et les ménages de 1,5 million de lampes économiques. L’opération va consister à remplacer des tubes fluorescents d’environ 40W par des lampes LED qui consomment deux fois moins autour de 15 à 18W et qui éclairent beaucoup mieux. «Cette opération vise à inciter les populations à utiliser les lampes LED et elle va coûter à l’Etat 6 milliards FCFA, alors si cela avait été une centrale électrique elle nous aurait coûté 20 milliards FCFA», selon le ministre de l’Energie Alfa Oumar Dissa, cité par APA. L’initiative va permettre à l’Etat burkinabé d’économiser 20 MW.



Ghana : le gouvernement met 10 millions de dollars pour les startups locaux



Un programme national d’une valeur de 10 millions de dollars destiné aux startups ghanéennes, vient d’être lancé par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, rapporte financial Afrik, un communiqué diffusé jeudi 13 juillet 2017. Selon le gouvernement ce programme vise à stimuler la croissance du secteur privé dans les premières phases de vie de l’entreprise, afin d’accélérer la création d’emplois et de fournir aux jeunes entrepreneurs ghanéens des alternatives indispensables pour développer leurs propres entreprises.