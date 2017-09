Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 15/09/2017- Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Bénin : limogeage, gouvernement, éducation, santé.

Guinée : le ministre de l’Agriculture limogé



Le ministre de l’Agriculture, Jacquelin Marthe Sultan, a été limogé selon un décret datant du 15 septembre 2017, au moment où elle effectuait une tournée d’évaluation dans la région de Labé, moyenne Guinée, rapporte la presse locale guinéenne. Elle est provisoirement remplacée par le secrétaire général de la présidence, Kiridi Bangoura, indique la même source.



Bénin : adoption d’une loi sur la prise en charge des hépatites B et C



L’Assemblée nationale béninois vient d’adopter une loi portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C dans le pays, rapporte la presse béninoise. Cette loi vise à créer un environnement protecteur pour la population et assurer l’assistance médicale en cas de ces maladies.



Guinée : lancement d’un bureau stratégique dans le pays



Le gouvernement guinéen a annoncé le lancement d’un Bureau d’exécution stratégique (BES), financé par le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement (ADFD), a annonce du Premier ministre guinéen, Mamady Youla, dans un entretien accordé à Financial Afrik. « Le Bureau d’exécution stratégique est une initiative phare pour accélérer la mise en œuvre de projets prioritaires en Guinée et pour le développement des méthodes efficaces » a indiqué le Premier ministre guinéen, cité par Financial Afrik.



Bénin : 83 directeurs d’école limogés pour zéro réussite à CEP



Le gouvernement béninois a limogé 83 directeurs d’écoles publiques du Bénin dont aucun de leurs élèves n’a obtenu le Certificat d’études primaires (CEP), selon un arrêté du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. En 2016, le même ministère des Enseignements avait limogé 618 directeurs d’écoles primaires publiques pour les mêmes motifs de zéro réussite au CEP.