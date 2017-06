Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 16/06/2017- Mali, Niger, Burkina Faso, Sénégal : Constitution, marche, attaque, armée, Sahel, …

Mali : marche géante contre le projet de révision de la constitution



Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce samedi 17 juin 2017 à Bamako contre un référendum sur un projet de révision de la Constitution prévu le 9 juillet prochain, à l'appel de l'opposition et de la société civile. Ce projet que le gouvernement veut soumettre à un référendum, prévoit la création d’un Sénat suscite la colère des opposants qui accorde la priorité sur l’unification d’abord du pays.



Mali : deux soldats tués dans une attaque près de Tombouctou



Deux militaires maliens ont été tués et plusieurs sont portés disparus après l'attaque ce samedi 17 juin 2017 par des « jihadistes » du camp militaire de Bintagoungou (nord, 80 km de Tombouctou), rapporte l’AFP.



Niger : prolongement de l’état d’urgence à Diffa



Le gouvernement a une nouvelle fois prorogé l’état d’urgence en vigueur dans la région de Diffa depuis février 2015, apprend-on de source officielle. Selon le communiqué du conseil des ministres la mesure va à nouveau être prorogée pour une durée de trois mois à compter du 18 juin 2017.



Niger : levée de troupes à Tillabéri



Le Niger a monté une nouvelle opération militaire à partir de la région de Tillabéri (ouest) pour mieux combattre les « terroristes islamistes » venus du Mali voisin, rapporte l’AFP de source sécuritaire. Selon l’AFP, cette nouvelle force dénommée Dongo (la Foudre en langue locale), est composée d'un bataillon de 245 hommes équipés pour combattre les terroristes venant du Mali.



Sénégal : 16 milliards FCFA pour une sécurité intérieure et énergétique



Le gouvernement sénégalais et l'Union européenne ont signé ce samedi 17 juin 2017 deux conventions de financement d'une enveloppe de 16 milliards FCFA qui entre dans le cadre d'un programme d'appui pour la sécurité intérieure et l'appui au secteur de l'électricité rurale, selon d'un communiqué du ministère de l'Economie et de finance et du Plan, rapporté par l'Agence de presse sénégalaise.



Burkina : la société civile pour le jugement des crimes politiques d'ici fin 2017



La société civile burkinabé a appelé ce samedi 17 juin 2017 le gouvernement à juger toutes les affaires de crimes politiques pendantes devant la justice au plus tard d'ici fin 2017, rapporte l'AFP. La société civile fait référence aux dossiers qu'elle qualifie ''d'emblématiques'' dont celui de Norbert Zongo (journaliste assassiné en 1998), Thomas Sankara (ancien président tué lors du putsch de 1987) et Dabo Boukary (étudiant torturé à mort en 1990), indique la même source.