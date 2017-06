Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 16/06/2017- Mali, Togo, Niger, Sénégal, Niger, Nigeria : coopération, élections, migration, inondations …)

Mali : la Conférence africaine des Humanités prévue fin juin



Le Mali va accueillir du 28 juin au 1er juillet 2017 la conférence africaine des Humanités sur le thème : « Langue, cultures, histoire et territoire », rapporte l'Agence de presse africaine. « La conférence africaine de l'Humanité se tient en prélude à la conférence mondiale des humanités », selon le communique du ministère de la culture, de la Communication et du bureau de l'Unesco.



Togo : 14,4 milliards FCFA pour le financement de plusieurs projets dans le pays



L'Agence française de développement (AFD) a octroyé au gouvernement togolais une subvention de 14,4 milliards FCFA pour un projet de renforcement du réseau d'eau potable à Lomé, un renforcement de la formation professionnelle agricole et industrielle, rapporte un communiqué de l'agence.



Niger : instauration d'une Ceni pour réactualiser le fichier électoral



Le gouvernement nigérien va instituer une Commission électorale indépendante permanente pour la réactualisation du fichier électoral, a annoncé le ministre de l'intérieur nigérien, Mohamed Bazoum. Selon le nouveau Code électoral, cite par la presse locale, la commission sera composée de quatre membres dont un président, un vice-président, un rapporteur et son adjoint pour un mandat de six ans renouvelable une fois.



Sénégal : 190,4 milliards FCFA de transferts d'argent effectués



Les opérations de transferts nets d'argent effectuées par les établissements de crédit du Sénégal s'élèvent à hauteur de 190,4 milliards FCFA au premier trimestre 2017, selon une annonce de la Direction de la monnaie et du crédit (DMC) du ministère de l'Economie, des finances et du plan, rapportée par l'Agence de presse africaine. Selon la même source, ces transferts résultent d'une différence entre les transferts reçus qui se chiffrent à 233,6 milliards FCFA et ceux émis d'un montant de 43,2 milliards FCFA.



Nigeria : un appui financier de 143 milliards FCFA pour l'Etat de Borno



La Commission européenne a annoncé le jeudi 15 juin un appui financier de 143 millions de dollars pour venir en aide aux populations de l'Etat de Borno au Nigéria, selon un communiqué public dudit commission. « L'appui en question servira à assister environ 1,3 million de personnes déplacées et plusieurs communautés affectées par la crise dans l'Etat de Borno et ses environs. Outre l'assistance aux populations, l'aide sera consacrée à la réhabilitation de service de base, à la création d'emploi et de débouchés pour les femmes et les jeunes principalement », a précisé la commissaire chargé de la coopération et de l'aide humanitaire, Neven Mimica, cité par l'Agence Ecofin.



Niger : dégâts humains et matériels enregistrés dans les inondations



Les autorités de Niamey ont donné un bilan provisoire d'au moins neufs enfants morts dans un effondrement d'une maison et d'un mur du aux fortes pluies qui se sont abattues à Niamey ces derniers jours, rapporte l'AFP. « On déplore à l'heure actuelle neuf morts, tous des enfants, dans l'effondrement de maison et des chutes de murs dans différents quartiers », a souligné le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, Zourkaleïni Maïga, cite par la même source.