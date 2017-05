Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 17/05/2017- ( Sénégal, Burkina Faso, Bénin : eurobond, énergie, coopération, société civile, commerce… )

Sénégal : 660 milliards FCFA levés sur le marché international



Le Sénégal a émis avec succès un eurobond de 1,100 milliard de dollars (environ 660 milliards FCFA) sur une maturité de 16 ans, selon des informations relayées par l’Aps. « Cette levée de fonds va servir à financer les projets d’infrastructures du Plan Sénégal Emergent (PSE) initié par le Président Macky SALL, notamment ceux inscrits dans le budget 2017 », selon la même source.



Mali - Sénégal : la Banque mondiale finance une nouvelle ligne d'interconnexion électrique



La Banque mondiale va accorder un financement d'un montant de 91,5 millions d'euros pour un projet d'extension du système d'interconnexion électrique entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, selon une information rapportée par Jeune Afrique. Cette nouvelle ligne d’interconnexion électrique va relier l’actuelle sous-station de Kayes, au Mali, à celle de Tambacounda (Sénégal). Elle sera interconnectée au système électrique de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), regroupant la Gambie, le Sénégal et les deux Guinée (Conakry et Bissau), souligne la même source.



Burkina Faso : la société civile annonce deux jours de manifestation



Des organisations et associations de la société civile annonce la tenue de deux journées de dénonciation de « l’impunité des crimes économiques et de sang », les 19 et 20 mai 2017 à Ouagadougou, a appris Ouestafnews.



« Près d’un an et demi après l’arrivée au pouvoir du MPP et alliés, les masses populaires constatent que les avancées révolutionnaires (…) sont en train d’être remises en cause, notamment l’espoir de voir juger correctement les crimes de sang et les crimes économiques » a déclaré, le président du comité d’organisation, Elie Tarpaga.



Bénin : Cotonou, va accueillir le siège de l’ACA



Le Bénin va accueillir le siège de l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique (ACA) annonce-t-on de source diplomatique béninoise. « La création du siège pour l'Afrique de l'ouest, s'inscrit dans une stratégie de proximité de l'agence et ambitionne d'accélérer le rythme des adhésions des pays de la sous-région ouest-africaine », indique le communiqué du ministère béninois des Affaires étrangères.