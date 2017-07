Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 17/06/2017- Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Mali : football, drame, armée, Korhogo, marché financier, Ménaka. …)

Sénégal : après le drame du stade Demba Diop, l’Us Ouakam suspendu pour une durée indéterminée



L’Union Sportive de Ouakam (USO) a été suspendue pour « une durée indéterminée» et à «titre conservatoire» par la Fédération sénégalaise de football (FSF), suite au drame du stade Demba Diop, lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football, annonce lundi la Fédération sénégalaise de football (FSF). Huit personnes et 102 blessés ont été enregistrés lors d’incidents ayant émaillé cette rencontre, le 15 juillet 2017.



Côte d’Ivoire : trois soldats radiés de l’armée nationale après les affrontements meurtriers de Korhogo



Trois soldats ont été radiés de l'armée ivoirienne au lendemain de troubles dans deux camps militaires à Abidjan et Korhogo (nord), où trois militaires ont été tués, a annoncé le chef d'état-major général des armées le 16 juillet 2017. « Suite aux événements survenus dans la nuit du 14 au 15 juillet, dans la commune d'Abobo (quartier populaire d'Abidjan) et dans la ville de Korhogo, les militaires dont les noms suivent sont radiés des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire à compter de ce jour 15 juillet 2017 », a déclaré le général Sékou Touré dans un communiqué.



Togo : lancement d’un emprunt de 25 milliards FCFA sur le marché de l’Uemoa



L’Etat togolais va lancer ce lundi 17 juillet 2017 un emprunt de 25 milliards FCFA dans la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa), via l’émission de Bons du Trésor, annonce l’Agence UMOA-Titres . La durée de cession est de trois mois, avec une valeur nominale unitaire, fixée à un million de FCFA, ce qui équivaut à 0,0016 dollar pour 1 FCFA.



Côte d’Ivoire : Paris accorde un appui financier de plus 1,3 milliard FCFA



La France a décidé d’accorder un appui financier de 2,125 milliards d’euros (environ 1394 milliards FCFA) à la Côte d’Ivoire, sur la période 2017-2020. L’annonce a été faite par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly (photo), au terme d’une mission française qui s’est déroulée à Abidjan, les 12 et 13 juillet 2017.Ainsi, 725 millions d’euros (environ 475,5 milliards FCFA) seront affectés au financement de projets dans les secteurs de l’énergie, des routes, de la santé, de la sécurité, de l’éducation et de la formation. Tandis que 1,4 milliard d’euros (environ 918,34 milliards FCFA) permettra de « boucler le financement de la ligne 1 du métro d’Abidjan ».



Mali : huit soldats portés disparus depuis le 09 juillet, retrouvés morts



Huit soldats maliens portés disparus lors d'une attaque jihadiste présumée dans le nord-est du Mali le 9 juillet ont été retrouvés "tués par balles", a appris lundi l'AFP auprès d'une source militaire et d'un élu local. L'armée malienne a par ailleurs annoncé ce lundi 17 juillet 2017 dans un communiqué la mort dimanche d'un sergent-chef « tué par des bandits non encore identifiés dans le Gourma, dans la zone de Tessit », près de la frontière avec le Niger, apparemment « tombé dans un guet-apens ». Un précédent bilan de source militaire de l'attaque entre Gao et Menaka, faisait état de huit soldats portés disparus, dont trois présumés morts.