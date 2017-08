Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 17/08/2017- Nigeria, Sénégal, Gambie, Niger : téléphonie, MTN, sécurité, agriculture.

Nigeria : l’entrée en bourse MTN Nigeria se précise



Annoncée depuis quelques mois, l’entrée de la filiale nigériane de MTN à la Nigeria Stock Exchange (NSE) se précise, selon le site web du magazine Financial Afrik. Cité par la même source, Mounir Gwarzo, le directeur général de la Securities and Exchange Commission (régulateur du marché boursier nigérian) a souligné que les discussions sont en bonne voie. La filiale nigériane de l’entreprise sud-africaine compte 62 millions d’abonnés.



Sénégal - Gambie : une coopération « inclusive » en matière de sécurité



Le gouvernement sénégalais et gambien vont travailler à mettre en place une coopération « inclusive » en matière de sécurité, selon le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. « Nous travaillons à ce que cette coopération en matière de sécurité soit beaucoup plus inclusive avec nos frères de la Gambie » a-t-il indiqué, cité par l’Agence de presse sénégalaise.



Niger : 15 millions de dollars pour le financement de la production agricole



La Banque mondiale (BM) a accordé un financement additionnel de 15 millions de dollars pour l’amélioration de la production agricole au Niger, au Bénin et au Togo, selon une source officielle. L’objectif principal de ce financement, selon le représentant de la Banque mondiale au Niger, Siaka Bakayoko, est de contribuer de manière durable à la satisfaction « des besoins alimentaires des populations, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les Etats ».