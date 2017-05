Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 18/05/2017- (Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal, Mali, Bénin : coopération, énergie, pastoralisme, mutinerie, enquête … )

Guinée : l'OMVS étudie la construction de quatre barrages



L’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) étudie la construction de quatre barrages hydroélectrique sur le sol guinéen, a fait savoir, la haut- commissaire sortant de cette organisation qui regroupe le Sénégal, le Mali la Mauritanie et la Guinée.



« Le plus important de ces barrages, c’est le barrage de Koukoutamba et dans l’appel d’offres la construction est lancée. Nous avons décidé de réaliser 600 mégawatts en Guinée et 600 mégawatts côté malien », a déclaré Kabinet Komora, le haut- commissaire sortant de l'OMVS. Ces projets viennent s’ajouter aux réalisations déjà effectuées au Mali. L’OMVS tenait le 17 mai à Conakry sa 17ème conférence des chefs d’Etats.



Côte d’Ivoire : une enquête parlementaire demandée sur la récente mutinerie au sein de l’armée



Des députés ivoiriens ont demandé mercredi 17 mai 2017, la conduite d’une enquête parlementaire sur la mutinerie d’une partie de l’armée ivoirienne qui a paralysé le pays durant quatre jours.



« Nous allons demander à Guillaume Soro, président de l’Assemblée nationale d’engager une enquête. La sécurité, la quiétude des Ivoiriens, la stabilité sont une préoccupation pour chacun de nous tous. Il est bon que les députés aient la bonne information. Nous voulons comprendre ce qui s’est passé afin de faire des propositions au Chef de l’État », a déclaré Sidiki Konaté, président de la commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale, cité par le quotidien national, Fraternité Matin.



Burkina Faso : 19 milliards FCFA de la BID pour soutenir le pastoralisme



La banque islamique de développement a débloqué une enveloppe de 19 milliards FCFA pour financer le pastoralisme au Burkina Faso. Ce financement qui entre dans le cadre du Programme de développement durable du pastoralisme dans le Sahel, va toucher 300000 pasteurs et agro-pasteurs burkinabé.



Le programme s’exécutera sur cinq ans et aura pour objet l'amélioration de l'accès à des moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs de l'ensemble des régions du Burkina Faso.



Burkina : trois milliards FCFA d'intrant pour les producteurs



Le gouvernement burkinabé va fournir pour la campagne agricole 2017 des intrants agricoles d'un montant de trois milliards FCFA entrant dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES), selon un communiqué d'un conseil des ministres du 17 mai 2017. L'approvisionnement d'intrants va concerner treize régions du Burkina Faso, souligne la même source.



Sénégal - Maroc : la RAM étoffe sa ligne, Dakar-Casablanca



La Royal Air Maroc (RAM) a lancé, mercredi 17 mai 2017, les vols de son nouveau Boeing 787 Dreamliner prévus pour relier Casablanca et Dakar. Le lancement a eu lieu en marge des festivités du 60e anniversaire de la compagnie aérienne marocaine, rapporte financial Afrik. Le nouvel appareil a été conçu pour accueillir 274 passagers, dont 18 en classe affaires et 256 en classe économique. Il vient s’ajouter aux autres Boeing de la RAM reliant Casablanca à Paris et New York.



Bénin : les travailleurs de l’aviation civile suspendent leur grève



Les travailleurs de la météorologie et de l'aviation civile du Bénin, ont décidé de suspendre la grève d'avertissement de 48 heures, annoncée à compter de ce jeudi 18 mai 2017, a-t-on appris de source médiatique locale. Ces travailleurs de l’aviation civile exigent du gouvernement, l'annulation de la procédure d'appel d'offres de mise en concession de l'aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou.