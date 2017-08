Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 18/08/2017- Burkina Faso, Niger, Mali, Côte d’Ivoire, Gambie : attentat, environnement, Laurent Gbagbo, migration.

Burkina Faso : une marche silencieuse le samedi



Des personnalités politiques, culturelles, économiques et la société civiles vont participer à une marche silencieuse le samedi 19 août 2017 dans la capitale burkinabé en hommage aux victimes des attaques « terroristes » du restaurant café « Istanbul » du dimanche dernier, faisant 18 morts, selon une annonce d’un communiqué des organisateurs relayé par Xinhua.



Niger : effectivité d’une loi contre les sachets plastiques



Le gouvernement nigérien a procédé à la mise en application de la loi sur la production, l’utilisation et la commercialisation des sachets plastiques sur le territoire national, selon une annonce du ministre nigérien de l’Environnement, Almoustapha Garba. Pour le gouvernement nigérien, les déchets plastiques constituent « la menace la plus sérieuse pour l’environnement, la santé humaine et animale, en somme pour l’économie mondiale », cité par Xinhua.



Mali : ouverture du procès de l’ancien chef de la « police islamique »



Le procès de l’ancien chef de la « police islamique » de Gao, ville du nord malien contrôlée par les « jihadistes » entre 2012 et 2013, Aliou Mahamar Touré, s’est ouvert ce vendredi 18 août 2017 devant la Cour d’assises de Bamako, rapporte l’AFP. Aliou Mahamar, arrêté en décembre 2013, est accusé d’avoir coupé une main à des voleurs présumés et fouetté en public des femmes qui ne portaient pas de voile islamique.



Côte d’Ivoire : reprise du procès Gbagbo le 28 août prochain



Le procès conjoint de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé, va reprendre 28 août prochain devant la Cour pénale internationale (CPI) après plus d’un mois de suspension, selon le calendrier dudit juridiction. Le 19 juillet dernier, la chambre d’appel de la CPI avait prononcé le maintien de l’ex-président ivoirien en prison. L’ancien président ivoirien et l’ex-ministre de la jeunesse sont poursuivis pour crimes contre l’humanité commis pendant la crise postélectorale de 2011.



Cedeao : un partenariat pour lutter contre les vagues de migration des jeunes



La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et le Danemark ont parachevé un partenariat pour le renforcement de leur collaboration dans le domaine des migrations, de la paix et de la sécurité, selon une note de l’institution sous-régionale. Le président de la commission de la Cedeao, Marcelo de Souza a indiqué, selon la même source, que ce partenariat est d’une « importance capitale » dans le cadre des efforts de luttes contre les vagues de migration des jeunes de l’Afrique de l’Ouest vers l’Europe.



Gambie : une commission d’enquête pour trier les comptes en banque de Jammeh



Le gouvernement gambien a mis en place une commission d’enquête pour épluché les comptes en banques relatifs aux affaires de l’ancien chef de l’Etat gambien Yahya Jammeh et ses proches, rapporte Rfi. L’objectif de cette commission d’enquête est d’établir si l’ex-président a pioché dans les fonds publics au cours de ses 22 ans au pouvoir souligne la même source.