Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 18/09/2017- Niger, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Guinée : Diffa, licenciement, licenciement, urbanisme, banques

Niger : l’état d’urgence prorogé à Diffa



Le gouvernement nigérien a décidé de la prorogation de l’état d’urgence dans la région de Diffa et certaines localités des régions de Tahoua et Tillabéry pour une durée de trois (03) mois à compter du 18 septembre 2017.Cette décision a été prise lors de la dernière réunion du conseil des ministres, tenue le vendredi 15 septembre dernier.



Côte d’Ivoire : la Poste annonce le licenciement de 300 agents pour motif économique



La Poste de Côte d’Ivoire annonce un licenciement de plus de 300 agents pour «motif économique», indique un communiqué de la direction générale de l’entreprise publique. Il s’agit d’une « population cible de 306 agents proposée à la déflation ». Les employés concernés sont choisis selon « une analyse multicritères » notamment les emplois à faible valeur ajoutée et les effectifs faiblement qualifiés. S'y ajoute également les salariés en situation particulière (congé maladie de longue durée au-delà de la période légale de suspension du contrat de travail) ou tout autre cas d’indisponibilité, précise le communiqué.



Bénin-Togo : extension en vue du plateau continental



Le Bénin et le Togo à travers leur Commission mixte de délimitation de la frontière maritime, prévoient l’extension de leur plateau continental au-delà des 200 milles marins, rapporte Xinhua. A cet effet, des discussions ont été entamées, le 13 septembre 2017.



Guinée : vers la sécurisation des domaines publics



Le gouvernement guinéen a organisé des séances de travail avec les directeurs préfectoraux et régionaux afin d’identifier et de sécuriser les domaines de l’Etat exploités illégalement par des particuliers, selon le ministre guinéen de la ville et de l’aménagement du territoire, Dr Ibrahima Kourouma. « L’objectif du gouvernement, c’est de créer un cadre de vie décent pour tous les Guinéens. Et cela ne peut se faire […] que par la détection et la sécurisation des domaines de l’Etat », a-t-il indiqué, cité par l’Agence Ecofin.



Côte d’Ivoire : ouverture d’une conférence sur la problématique des bâtiments



Une conférence sur la problématique des bâtiments et quartiers éco-énergétiques durables et abordables s’est ouverte ce lundi 18 septembre 2017 dans la capitale ivoirienne, Abidjan, rapporte l’Agence de presse africaine. L’enjeu de cette rencontre, selon la même source, consiste à réduire l’impact énergétique du secteur du bâtiment par l’efficacité dans l’utilisation de l’énergie pour la production de l’ensemble des matériaux utilisés dans le secteur du bâtiment.



Uemoa : hausse de 300 milliards FCFA de la liquidité bancaire



La liquidité bancaire dans la zone de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a augmenté de 370,5 milliards FCFA au deuxième trimestre 2017 comparé au trimestre précédent, selon des chiffres de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), relayée par APA. Cette liquidité s’est établi à 1.661,5 milliards FCFA au 30 juin 2017 contre 1291 milliards FCFA au premier trimestre 2017.