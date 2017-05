Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 19/05/2017- (Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Sénégal : Gao, accord d’Alger, Amadou Djibo, pétrole, Défense, agriculture … )

Mali : en visite à Gao, Macron appelle à une accélération du processus



Le président français Emmanuel Macron a appelé ce vendredi 19 mai 2017 au Mali devant son homologue Ibrahim Boubacar Keïta à une « accélération » du processus de paix, lors d’une visite à la base militaire française de Gao, dans le nord du pays. Le gouvernement et les ex-rebelles peinent à appliquer les termes de l’accord d’Alger, signé il y a deux ans. Il s’agit ici du premier déplacement en terre africaine du nouveau président français.



Burkina Faso : un accident au sud de Ouagadougou fait six morts



Un accident de la circulation routière est survenu le 18 mai 2017 aux environs de 18h, entre Nobéré et le pont Nazinon (100 km au sud de la capitale Ouagadougou) a fait six morts et onze blessés, apprend-t-on ce vendredi 19 mai de source gouvernemental. Selon les précisions d’un communiqué consulté par Ouestafnews, « un mini car de transport en commun, est entré en collision avec un camion ».



Niger : l’opposant Amadou Djibo écroué pour un présumé « complot » contre l’exécutif



L'opposant et ex-député nigérien Amadou Djibo Ali a été incarcéré le 18 mai 2017, après trois jours de garde-à-vue. Il doit être jugé en flagrant délit pour incitation à la révolte, des accusations contestées par ses soutiens. Pour avoir tenu des propos violents à l’endroit du pouvoir en place, Amadou Djibo - dit « Max », a été accusé d’avoir « fait des propositions pour détruire ou changer un régime constitutionnel et d’exciter les citoyens ou les populations à s’armer contre l’autorité de l’Etat ».



Sénégal : un nouveau gisement de pétrolier découvert



La compagnie britannique, Cairn Energy a découvert un nouveau gisement de pétrole au Sénégal, a annoncé le jeudi 18 mai, le Premier ministre Mahammed Dionne, lors d'une communication à l'Assemblée nationale sénégalaise.



La compagnie Cairn a foré un sixième puits, qui a donné des résultats positifs. La société a publié les résultats de cette découverte, a indiqué le Premier ministre sénégalais, cité par l'Agence de presse sénégalaise.



Sénégal : 700 millions FCFA attribues à 203 organes de presse en 2016



L'Etat du Sénégal a partagé en 2016 une enveloppe de 700 millions FCFA à 203 organes de presse sénégalais, a révélé le ministre de la culture et de la communication, Mbagnick Ndiaye.



Cité par l'Agence de presse sénégalaise, le ministre a souligné que « 67 organes traditionnels, radios et journaux ont reçu 471 millions FCFA. 49 organes en ligne ont obtenu 97 millions et 87 radios communautaires se sont partagées 132 millions FCFA ».



Mali : adoption d'une loi sur le statut général des militaires



L'Assemblée nationale malien a adopté le jeudi 18 mai une nouvelle loi portant sur le statut général des militaires, rapportent les médias locaux.



Cette loi « retrace les droits régaliens des Fama du début à la fin de leur carrière en passant par les droits personnels, civiques du militaire, de même que les obligations et des sujétions de l'état militaire », a indiqué à la presse le rapporteur de la commission de la défense nationale de la sécurité et de la prévention civile, Bafotigui Diallo.



Togo : 108 000 tonnes de coton produit en 2016



La Nouvelle société nationale cotonnière du Togo (NSCT) a enregistré une production de coton-graine de 108 000 tonnes en 2016-2017 et prévoit 160 000 tonnes pour la saison 2017-2018, selon une infirmation relayée par les médias locaux.



Selon la NSCT, la production a atteint un record de 108 000 tonnes de coton-graine, soit 32% de plus que la période 2015-2016, soit un rendement de 832 kg/ha contre 721 kg/ha pour la campagne précédente.