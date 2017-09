Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 19/09/2017- Sénégal, Bénin : santé, économie, énergie, infrastructures, Nepad

Sénégal : 407 882 entreprises recensées dans le pays



Le Sénégal compte 407 882 « unités économiques » réparties sur l’ensemble du territoire sénégalais, selon un recensement général des entreprises (RGE) publié par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). La plupart de ces entreprises sont installées dans la région de Dakar (39%), suivie de celle de Thiès (11,5%), Diourbel (9,4%) et Kaolack (5,9%). Les entreprises « individuelles » représentent, selon le rapport, 82,3% et sont les plus représentées et elles évoluent majoritairement dans le secteur informel.



Bénin : le ministre des transports et des infrastructures limogé



Le ministre des Transports et des Infrastructures béninois, Hervé Hehomey, a été relevé de ses fonctions, selon un décret présidentiel lu à la télévision nationale béninoise. Toutefois, les raisons de ce limogeage n’ont pas été précisées.



Sénégal : le taux de la CMU passe de 20% à 47% en trois ans (président)



Le taux de Couverture maladie universelle (CMU) est passé, depuis son lancement en 2014, de 20% à 47%, selon une annonce du président sénégalais Macky Sall, lors d’une rencontre sur la couverture santé universelle organisée par le Japon, en marge de la 72eAssemblée générale des Nations unies. « Depuis le lancement de cet important programme en 2014, 675 mutuelles de santé ont été installées dans les 552 communes du Sénégal et 2.428.258 bénéficiaires », a souligné le président sénégalais, cité par l’Agence de presse sénégalaise.



Afrique : 640 millions d’Africains n'ont pas accès à l’électricité



Environ 640 millions d’Africain n’ont pas accès à l’électricité, une situation qui pourrait constituer un obstacle à l’atteinte des Objectifs du développement durable, selon le directeur de l’ONG Enda Energie, Sécou Sarr. Les conséquences économiques des pénuries énergétiques se traduisent par une perte de 2 à 4 points du produit intérieur brut (PIB) des pays, selon M. Sarr.



Afrique : le Nepad lance l’Agenda 5% pour le financement des infrastructures



Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (Nepad), a procédé le 18 septembre 2017 à New York au lancement officiel d’une campagne intitulée « Agenda 5% », destiné au financement des infrastructures en Afrique, apprend-on de source médiatique. Cité par Financial Afrik, le secrétaire exécutif du Nepad, Ibrahim Mayaki a invité « les investisseurs à profiter des immenses opportunités qu’offre l’Afrique et à progresser ainsi dans ce qui ne saurait être qu’un partenariat gagnant-gagnant ».



Bénin : adoption du visa électronique à partir de janvier 2018



Les étrangers désireux de se rendre en République du Bénin pourront bientôt obtenir leur visa directement en ligne. Les demandeurs de visas auront accès à une plateforme numérique développée à cet effet. Le paiement pourra se faire directement en ligne ou alors aux frontières. Le nouveau service devrait être officiellement opérationnel dans le pays dès le 1er janvier 2018, selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbenonci .