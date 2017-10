Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 19/10/2017- Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Mali : éducation, santé maternelle, infrastructures, Minusma.

Côte d’Ivoire : les premières dames s’engagent à promouvoir la gratuité de l’école



Les Premières Dames de l’Afrique de l’ouest et du sahel se sont engagées, le 18 octobre 2017à Abidjan, à faire le plaidoyer en faveur de la gratuité de l’école dans leurs pays respectifs. Cet engagement des épouses des chefs d’Etats de cet espace a été pris à l’issue de la conférence qui s’est penchée sur les thématiques de la lutte contre les violences, l’exploitation et la traite des enfants de même que l’autonomisation des femmes. Selon la déclaration finale de cette réunion ce plaidoyer sera fait pour « une école obligatoire, gratuite et de qualité jusqu’à l’âge de 16 ans et d’une formation professionnelle adéquate.»



Afrique de l’ouest : entre 400 et 600 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes (officiel)



Le ratio des décès maternels en Afrique de l’Ouest est compris entre 400 et 600 pour 100.000 naissances vivantes, a indiqué mardi à Abidjan le directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingue Ngom, lors d’une cérémonie de lancement du rapport 2017 sur l’état de la population mondiale. «En Afrique de l’Ouest, ce ratio est compris entre 400 et 600 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes », a déclaré Mabingue Ngom, dans des propos relayés par APA. Selon le rapport, le ratio des décès maternels en Europe de l’Ouest se situe entre 6 et 8 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes.



Afrique : la part allouée aux infrastructures dans les budgets nationaux en hausse de 9,6%



Les engagements en matière de développement des infrastructures en Afrique ont reculé à 62,5 milliards de dollars en 2016, contre 78,9 milliards de dollars en 2015, indique le dernier rapport du Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), intitulé « Tendances du financement des infrastructures en Afrique 2016 ». De ce rapport, il ressort que les dotations allouées aux infrastructures par les budgets nationaux en Afrique se sont élevées à 26,3 milliards de dollars en 2016, en hausse de 9,6% par rapport aux 24 milliards de dollars enregistrés en 2015.



Burkina Faso : vers une adopte d’un accord portant création d’une Alliance solaire internationale



Le gouvernement burkinabé a adopté en conseil des ministres un projet de loi relatif à une autorisation de rectification d’un Accord cadre portant création de l’Alliance solaire internationale (Asi), signé à Marrakech le 15 novembre 2016, selon un communiqué d’un conseil des ministres. Cette ratification vise à renforcer les efforts nationaux dans les domaines de l’énergie solaire, souligne la même source.



Niger : signature de plusieurs accords signés avec l’Australie et l’Indonésie



Le gouvernement nigérien a annoncé la signature de plusieurs accords avec l’Australie et l’Indonésie dans les domaines agricoles, des infrastructures, entre autres, selon une annonce du président nigérien, Mahamadou Issoufou, rapportée par la presse locale. Des accords signés avec l’Australie portent sur le renforcement de coopération agricole et celui de la formation et avec l’Indonésie dans les secteurs de l’infrastructure et des logements sociaux, indique la source.



Mali : vers une rénovation de l’aéroport international de Gao-Korogoussou



La Munisma et la République fédérale d’Allemagne vont financer la rénovation de l’aéroport international de Gao–Korogoussou, nord, à travers une contribution de 12 millions d’euros, rapporte l’Agence Ecofin. «Ce projet de réhabilitation de la piste principale de l’aéroport permettra à la Minusma d’assurer le transport sécurisé des partenaires et de la population, le déploiement effectif de ses troupes et l’acheminement d’équipement vers ses camps les plus isolés au nord du Mali » a souligné le chef de la Minusma, Mahamat Annadif, cité par la même source.