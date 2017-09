Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 20/09/2017- Burkina Faso, Sénégal, Togo : Coris Bank, climat, politique, manifestation, économie.

Burkina Faso : Coris Bank va procéder à une augmentation de capital



Le groupe bancaire panafricain Coris Bank International (CBI) basé à Ouagadougou, va procéder à une augmentation de capital, annoncent les responsables dudit groupe bancaire. Les actionnaires ont pris la résolution de porter le capital social de la banque de 31,250 milliards de F CFA à 32 milliards de FCFA, soit une hausse de 2,4%. En conséquence, il a été entrepris l’émission de 150 000 nouvelles actions gratuites d’une valeur nominale à 5000 FCFA.



Sénégal : vers une adhésion au Pacte mondial pour l’environnement



Le gouvernement sénégalais va adhérer au Pacte mondial pour l’environnement, une initiative officiellement lancée par le président français, Emmanuel Macron, selon une annonce du président sénégalais, Macky Sall. « Le Sénégal souscrit à cette initiative française visant à mobiliser la communauté internationale pour établir le Pacte mondial pour l’environnement », a-t-il indiqué, cité par l’Agence de presse sénégalaise.



Togo : opposition et pouvoir dans la rue



Des milliers de personnes se sont rassemblées ce mercredi 20 septembre 2017 dans la capitale togolaise, Lomé, à l’appel de l’opposition pour demander le départ du président Faure Gnassingbé. Au même moment des partisans du pouvoir ont aussi investi d’autres quartiers de Lomé pour soutenir le président Gnassingbé, rapporte l’AFP.



Sénégal : 52,0% des entreprises sont à vocation commerciale



La répartition des entreprises suivant la branche d’activité au Sénégal laisse entrevoir une prédominance du commerce avec plus de la moitié des entreprises du pays (52,0%), selon un recensement général des entreprises (RGE) publié par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Pour les autres branches d’activités, les industries manufacturées (25,3%) constituées des industries alimentaires (3,7%), des industries textiles (11,3%) et les autres industries (10,3%), viennent en seconde position. Et ensuite viennent les services (8,9%), le secteur « agriculture, élevage et pêche » (5,9%) et des BTP (0,3%).