Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 21/06/2017- Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Bénin : G5 Sahel, santé, investissement, coopération …)

Mali - G5Sahel : l’Onu salue le déploiement de la force du G5Sahel



Le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté ce mercredi 21 juin 2017 à l'unanimité une résolution saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre le terrorisme dans la région du Sahel. Le projet de résolution élaboré par la France a été accepté par la totalité des quinze membres du Conseil, après que Paris et Washington soient parvenus à trouver un accord sur son contenu. Le texte salue le déploiement du G5 Sahel (Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina Faso), mais sans toutefois délivrer un mandat de l'Onu à cette force.



Niger : investissement prévu de 3 millions d’euros dans le secteur de la santé et de l’élevage



Le gouvernement nigérien et le Royaume Belge ont signé une convention d’un montant de 3 millions d’euros pour le financement d’un programme de « renforcement des capacités » dans les secteurs de la santé et de l’élevage, rapporte l’Agence de presse nigérienne. « Le financement du programme de renforcement des capacités résulte du programme indicatif d’un montant de trois millions d’euros, vise à améliorer les performances des acteurs en lien avec la santé et l’élevage et à mettre à la disposition des organisations bénéficiaires de ce programme, des ressources humaines », a précisé le ministre en charge des Affaires étrangères, Ibrahim Yacoubou.



Côte d’Ivoire : 224,8 millions d’euros pour un programme économique 2017-2020



Le gouvernement ivoirien va bénéficier d’aide financière du Fonds monétaire international (FMI) à hauteur de 224,8 millions de dollars pour un programme économique triennal, 2017-2020, selon une information relayée par Financial Afrik. Ce programme vise à assurer la « viabilité » de la balance commerciale des paiements à promouvoir une croissance inclusive et à accroître la résilience du pays face aux chocs extérieur, souligne la même source.



Bénin : don de 30 milliards de la Chine



Le gouvernement chinois a fait un don de 30 milliards FCFA pour appuyer la mise en œuvre du programme quinquennal du président béninois, Patrice Talon pour la période 2016-2021, rapporte l’agence chinoise Xinhua. D’un coût total estimé à 9.039 milliards de FCFA dont 889 milliards déjà acquis, ce qui fait ressortir un besoin de financement de 8.150 milliards FCFA, ce programme d’action du gouvernement, intitulé, "Bénin Révélé" comprend 45 projets phares estimés à 7.086 milliards de FCFA.