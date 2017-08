Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 21/08/2017- Nigeria, Gambie, Sénégal, Niger : Buhari, discours, pétrole, migrants, marché financier.

Nigeria : le président insiste sur la sécurité nationale



Le président nigérian Muhammadu Buhari de retour dans son pays après un séjour médical de trois mois en Angleterre a prononcé un discours à la Nation ce lundi 21 août 2017 en insistant sur le rétablissement de la sécurité dans le pays. « J’ai eu le regret de remarquer, pendant mon absence, que des commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, ont dépassé la ligne rouge, mettant en cause le question de l’existence de notre nation » a-t-il affirmé, lors d’un discours retransmis par la télévision nationale, cité par l’AFP.



Gambie-Sénégal : 69 ressortissants sénégalais expulsés



Le gouvernement gambien a expulsé vers la Casamance (sud du Sénégal) 69 ressortissants sénégalais vivant en Gambie, selon une information rapportée par BBC Afrique. L’expulsion a lieu, selon la même source, lors d’un contrôle où des Sénégalais sans papiers ont été arrêtés par les services de l’immigration.



Nigeria : le baril de brut passe de 32 à 15 dollars



Le gouvernement nigérian va réduire le prix du baril de pétrole qui va passer de 32 à 15 dollars ceci dans l’optique de réduire considérablement le coût des Investissements directs étrangers (IDE), selon une annonce du ministre des Ressources pétrolières Ibe Kachikwu, rapportée par Financial Afrik. Cette initiative de réduction du baril de pétrole, selon la même source, résulte d’un projet de loi sur la gouvernance de l’industrie pétrolière qui a pour but de transformer complètement le secteur et le rendre plus attractif pour les investisseurs.



Niger : près de 26 milliards FCFA obtenu sur la marche de l’UEMOA



Le Trésor public nigérien a obtenu de 25,887 milliards FCFA sur le marché de l’Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa) dans le cadre d’une émission d'bligations assimilables du trésor (OAT) de 30 milliards FCFA, d’une durée de cinq ans, selon un communiqué de l’Agence UMOA-Titres.