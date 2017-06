Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 22/06/2017- Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Togo, Sénégal: santé, population, Sahel, culture, enfance, commerce…)

Côte d'Ivoire : vers une stratégie nationale de développement statistique



Le gouvernement ivoirien va élaborer cette année, une Stratégie nationale de développement statistique (SNDS) de source officielle. Cette stratégie aura pour objectif la réhabilitation du système statistique national et elle permettra la description de toutes les actions et les projets à mener aux cours de la période 2017-2021, indique le communiqué du conseil des ministres du 21 juin 2017.



Burkina : un programme d'urgence pour le Sahel adopté



Le gouvernement burkinabé a adopté en conseil des ministres un rapport relatif au Programme d'urgence pour le Sahel (PUS), 2017-2020, informe un communiqué du conseil des ministres.

Ce programme, selon le document, a pour viser l'amélioration des conditions sécuritaires et la réduction de la vulnérabilité de la population du Sahel.



Togo : le 10ème Forum International de dialogue politique prévu le 18 et 21 septembre prochain



Le Togo va abriter le 10ème Forum de dialogue de l'Unesco du 18 au 21 septembre 2017 sur le thème : ''Enseigner : une profession'', selon une annonce d'une note de la présidence togolaise. Cette 10ème édition du Forum va s'inscrire dans la réalisation ''des dispositions sur les enseignements dans l'Agenda Education 2030 et du point 4c des Objectifs de développement durable (ODD), souligne la même source.



Sénégal : le gouvernement s'engage à la protection des enfants



Le gouvernement sénégalais a décidé de poursuivre la campagne nationale de communication ainsi les actions concertées visant le retrait intégral des enfants de la rue, la lutte contre la maltraitance et le travail des enfants, de même que les agressions et autre violence contre les enfants, selon un communique d'un conseil des ministres.



Côte d'Ivoire : 2.623 milliards FCFA exporte vers l'UE



La Côte d'Ivoire a exporté vers l'Union européenne (UE) près de 2.623 milliards FCFA avec 1.331 milliards FCFA d'importation d'excédent commercial, a annoncé la représentante de la délégation de l'UE en Côte d'Ivoire, Illing Patrick. Les exportations de la Côte d'Ivoire vers l'UE en terme financier représentent '' à peu près 4 milliards d'euros (2.623 milliards FCFA) avec 2 milliards d'euros (1.311 milliards FCFA) d'importation d'excédent commercial'' a-t-elle indiqué, cité par l'Agence de presse africaine.



Sénégal : l'arrivée d'une nouvelle radiothérapie, le 28 juin prochain



Le Sénégal va réceptionner son nouvel appareil de radiothérapie le 28 juin prochain, selon une annonce du ministre de la Santé et de l'action sociale, Awa Marie Coll Seck, sur la radio RFM. La machine de la radiothérapie de l'Hôpital Le Dantec était tombée en panne, une situation qui à pousser l'Etat de Sénégal de transférer certains malades du cancer vers le Maroc.