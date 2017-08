Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 22/08/2017- Ghana, Bénin, Mali : administration, Kidal, économie, PME, société, apatridie.

Mali : le gouverneur de Kidal installé ce mercredi



Le gouverneur de Kidal (nord), Sidi Mohamed Ag Inchrach, sera finalement installé mercredi 23 août 2017 dans ses fonctions, rapporte la presse malienne. Depuis sa nomination par un décret présidentiel et en dépit des accords entre l’Etat et les mouvements sur le partage des pouvoirs locaux, il n’était pas parvenu prendre fonction à cause des clivages intercommunautaires dans la ville.



Bénin : vers la mise en place d’un mécanisme pour les PME



Le gouvernement bénin va mettre en place un mécanisme de financement plus adapté aux besoins des, Petites et moyennes entreprises (PME), pour leur fournir des services pour leur développement, rapporte Xinhua. « La mise en place d’un mécanisme de financement adapté aux besoins des micros, petites et moyennes entreprises se justifie de par la réalité socio-économique du Bénin », indique le directeur général de l’Agence nationale pour la promotion des PME, Alexandre Houedjoklounon.



Ghana : vers une électronisation du système de règlement portuaire



L’Autorité fiscale du Ghana a annoncé qu’un système de règlement portuaire électronique va entrer en vigueur le 1e septembre 2017 pour augmenter la compétitivité du pays au niveau mondial, selon une annonce du commissaire général du dudit autorité, Emmanuel Koffi Nti. A partir de cette date, le contrôle douanier des produits dans « les ports et aéroports du Ghana se fera par voie électronique afin de réduire l’interface humaine entre importateurs et responsables portuaires » a-t-il souligné, cité par Xinhua.



Afrique de l’ouest : pauvreté et illettrisme, les deux sources de l’exclusion humaine (rapport)



La pauvreté et l'illettrisme constituent les deux principaux facteurs de l’exclusion humaine en Afrique de l’ouest, c’est ce qu’indique un rapport de la Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (UN-CEA) relayé par Xinhua. Ce texte intitulé : intitulé Indice de développement humain et social en Afrique (Asdo) indique que selon les résultats observés dans la région, et malgré la croissance économique de ces vingt dernières années (1992-2013), les pays restent confrontés au défi de rendre la croissance plus inclusive et équitable.



Mali : le gouvernement valide un plan d’action national contre l’apatridie



Le gouvernement malien vient de procéder à la validation du plan d’action national de lutte contre l’apatridie, en droite ligne de la campagne mondiale du HCR pour mettre fin à l’apatridie à l’horizon 2024. En 2015, à travers la déclaration d’Abidjan, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) qui recèlent pas moins d’un millions de cas d’apatridie se sont engagés à mettre fin à ce fléau.