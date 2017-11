Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 22/11/2017- Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire : coopération, Simon Compaoré, économie, Cedeao.

Mali : 200 millions FCFA pour la CMA et la plateforme



Le gouvernement malien va proposer à la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) et à l'alliance de groupes armés malien pro-gouvernementaux, une aide de 200 millions FCFA chacun pour une sécurisation des élections régionale du 17 décembre 2017, révèle le site malien, Figaromali.net.



Sénégal : 100 millions FCFA pour la réhabilitation des aéroports



Le gouvernement sénégalais et le groupe tchèque Transcon ont signé un contrat d’un montant de 100 millions FCFA pour la réhabilitation des aéroports régionaux du pays, rapporte l’Agence Ecofin. La durée du contrat est évaluée quatre ans et permettra de moderniser les aéroports de Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, indique la même source.



Nigeria : trois milliards de dollars pour le financement du déficit budgétaire



Le gouvernement nigérian a levé dans le cadre de la vente d’une obligation internationale trois milliards de dollars pour le financement de son déficit budgétaire et la réduction de sa dette, selon une information rapportée par Financial Afrik. Cette somme servira, selon le gouvernement nigérian, à financer le budget 2017 du pays et le reste pour le financement des obligations en monnaie locale arrivée à échéance.



Ghana : vers un exercice militaire de simulation contre le terrorisme



Le gouvernement ghanéen va organiser le 25 novembre 2017 un exercice militaire de simulation afin fin d’évaluer la préparation et la capacité du pays dans la lutte contre le terrorisme, rapporte l’Agence Xinhua. « Nous devons développer et entretenir une communauté de professionnels de la lutte anti-terroriste par une formation pluridisciplinaire » a indiqué George Asiamah, directeur de la lutte contre le terrorisme au sein du ministre de la sécurité nationale.