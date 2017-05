Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 23/05/2017- (Côte d’Ivoire, Sénégal, Nigeria, Niger, Burkina Faso : Bouaké, fonction publique, croissance … )

Côte d’Ivoire : des affrontements entre ex-rebelles et soldats font 3 morts



Des affrontements à Bouaké (centre) entre démobilisés issues de l'ex-rébellion et les forces loyalistes ont fait 3 morts et 5 blessés par balles ce mardi 23 mai 2017. Les démobilisés, au nombre de 6000 environ n’ont pas été intégrés dans l’armée après la crise postélectorale de 2011. Ces derniers réclament 18 millions FCFA de primes alors que les mutins (intégrés dans l’armée nationale) ont obtenu 12 millions FCFA après avoir mené deux mutineries en janvier et mai 2017.



Sénégal : hausse de 7 milliards de la masse salariale de la fonction publique



La masse salariale de la fonction publique sénégalaise est passée de 45,97 à 52,97 milliards FCFA soit une hausse de 15,22% entre 2016 et 2017, selon des chiffres du ministère de l’économie, des finances et du plan, relayés par APA. Quant aux effectifs de la fonction publique, ils enregistrent une hausse de 11,2% en glissement annuel, s’élevant à 123.304 agents en mars 2017 contre 121.867 agents en mars 2016.



Afrique : la Bad prédit un rebond de la croissance



La croissance en Afrique va évoluer vers un rebond modéré entre 2017 et 2018 avec respectivement des taux de 3,4% et 4,3%, selon les prévisions rendues publiques par la Banque africaine de développement (BAD) dans son rapport 2017 sur les « Perspectives économiques en Afrique ».



Nigeria : contraction de 0,52% du PIB au premier trimestre 2017



Le Nigeria enregistre une contraction de 0,52% de son produit intérieur brut (PIB), au premier trimestre 2017, comparé à la même période de l’année précédente, selon des chiffres du Bureau National des statistiques (NBS), publiés ce mardi 23 mai 2017. En août 2016, la première économie africaine entrait dans sa plus grande récession en trois décennies avec une chute 2,06%.



Niger-Burkina Faso -Sénégal : l’Usaid va lever 5 millions d’euros pour les PME



L’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) envisagent de lever 5 millions d’euros pour un programme innovant d’accélération à destination de jeunes entreprises situées au Niger, au Burkina Faso et au Sénégal, selon des informations rapportées par APA.



Ce montant va permettre de faciliter l’accès au financement à 52 Petites et moyennes entreprises (Pme) ainsi que des start-up au cours des trois prochaines années.