Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 23/06/2017- Bénin, Sénégal, Côte d’Ivoire, Sénégal : climat, justice, procès…)

Sénégal : deux milliards FCFA investis dans la lutte contre les inondations



Le gouvernement sénégalais va investir près de deux milliards FCFA pour faire face au risque d’inondation au cours de cette saison d’hivernage, a annoncé le ministre délégué auprès du ministre du Renouveau urbain, de l’habitat et du cadre de vie en charge de la Restructuration et de la requalification des banlieues, Pape Gorgui Ndong.



Bénin : 9e Forum Africain du carbone, du 28 au 30 juin à Cotonou



Le Bénin va abriter du 28 au 30 juin 2017 le 9em Forum africain du carbone pour permettre une avancée des actions climatiques collaboratives entre acteurs étatiques et non étatiques dans des secteurs comme l’énergie, l’agriculture, selon un communiqué de la Convention-cadre des Nations unies pour le changement climatique (UNFCCC, sigle en anglais).



Côte d’Ivoire : jugement de Michel Gbagbo, ce vendredi



Le fils de l’ancien président ivoirien, Michel Gbagbo sera jugé ce vendredi 23 juin 2017 pour « divulgation de fausse nouvelle » après avoir annoncé la disparition de prisonnier politiques en Côte d’Ivoire, selon une annonce de son avocat, Ange Rodrigue Dadje, rapportée par l’AFP.



Burkina : 16 milliards FCFA pour un programme d’autonomisation économique des jeunes et des femmes



Le gouvernement burkinabé va mettre en place un Programme d’automatisation économique des jeunes et des femmes (PAEJF) d’une enveloppe financière de 16,5 milliards FCFA, repartie en trois ans pour contribuer à la réduction du chômage et du sous-emploi des jeunes et des femmes au Burkina Faso, selon une annonce de la primature burkinabé.



Bénin : cherche 20 milliards FCFA sur le marché financier de l’Uemoa



La gouvernement béninoise est à la recherche de 20 milliards FCFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa ) à travers une émission par adjudication d’obligation assimilable du trésor programmée ce 23 juin 2017, a annoncé l’Agence Umoa-Titre à Dakar.



Sénégal : signature d’une convention sur le transport biométriques sécurisées



L’Etat du Sénégal et le groupement Gemalto/Face Technologie ont parachevé le jeudi 22 juin une convention pour la production et la gestion des titres de transports routiers biométriques sécurisés, la production et la pose de la plaque d’immatriculation sécurisées, selon une information rapportée par l’Agence de presse sénégalaise. Il sera étudié lors de ce Forum le rôle des futurs marchés du carbone pour une action climatique accrue dans le contexte des objectifs de développement durable, indique la même source