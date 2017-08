Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 23/08/2017- Guinée, Sénégal, Nigeria : santé, tabagisme, accident, nécrologie, Aliou Sow, Boko Haram, gouvernement, limogeage, Alpha Condé.

Guinée : un éboulement cause la mort de huit personnes à Conakry



Un éboulement survenu le 22 août 2017 dans une décharge située dans la banlieue de la capitale Conakry, a fait au moins 8 morts, rapporte la West Africa Democracy Radio (Wadr). Selon la même source, les corps sans vie ont été déposés dans une morgue de la capitale.



Sénégal : nouvelles mesures prises dans la lutte contre le tabagisme



Des images frappantes témoignant des conséquences néfastes du tabagisme apparaîtront désormais sur tous les paquets de cigarette en vente au Sénégal à partir du samedi 26 août 2017, selon le ministère de la Santé. Entre autres mesures prises par les autorités sanitaires on note l’interdiction de la vente de cigarettes aux environs des écoles, l’application stricte de l’interdiction de fumer dans les lieux publics et un accompagnement pour les fumeurs désireux d’arrêter.



Nigeria : vers la déradicalisation des anciens combattants de Boko Haram



Le gouvernement nigérian a annoncé qu’il va procéder à la « déradicalisation et la réhabilitation totale » des anciens combattants de Boko Haram. « 96 anciens combattants sont actuellement dans l’Etat de Gombé, tandis que 565 femmes et enfants » sont également préparés pour subir très rapidement un programme de réadaptation de douze semaines, a fait savoir le Général Abayomi Olonisakin, le chef d’Etat-major de la Défense, cité par Xinhua.



Cedeao : la Tunisie réaffirme son désir d’intégrer la Cedeao



Le gouvernement tunisien a réaffirmé son intention d’intégrer la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) avant la fin de l’année en cours. « Le repositionnement de la Tunisie sur le continent africain reste tributaire d’une action diplomatique globale qui accorde une place de choix à la communication culturelle et aux échanges économiques » a indiqué le premier ministre tunisien, Youssef Chahed, dans des propos rapportés par Agence Ecofin.



Sénégal : décès d’Aliou Sow, fondateur du groupe CSE



Le fondateur du groupe de BTP, la Compagnie sahélienne d’entreprise (CSE), Aliou Sow est décédé à l’âge de 83 ans, dans la nuit de mardi 22 au mercredi 23 août 2017 à Paris (France) des suites d’une longue maladie, a annoncé la Radio futurs médias (RFM, privée). Créée en 1970, la CSE est un des piliers du BTP au Sénégal et est active en Sierra Leone, Mali, Guinée,



Guinée : deux ministres du gouvernement limogés



Le président guinéen Alpha Condé a limogé le ministre des pêches, de l’aquaculture et de l’Economie maritime, André Loua et celui des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Makalé Camara, selon une annonce de la presse locale. Ils sont respectivement remplacés par Fréderic Loua, jusque-là directeur générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale et aux Affaires étrangères, et Mamady Touré, ambassadeur permanent de la Guinée auprès des Nations unies, précise la même source.