Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 23/10/2017- Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal, Niger : cinéma, culture, Alain Gomis, énergie, foncier, attaque.

Sénégal : « Félicité » remporte le prix spécial « Silver Hugo »



Le film du réalisateur sénégalais Alain Gomis, « Félicité » a remporté le 21 octobre dernier le prix spécial « Silver Hugo » du jury de la 53e édition du Festival international du film de Chicago, selon une information rapportée par l’Agence de presse sénégalaise. Ce film est également présélectionner pour la 90e édition des Oscars du cinéma en mars 2018 aux Etats-Unis. « Félicité » a remporté l’Ours d’Argent du Festival international du film de Berlin (Berlinale, Allemagne) et l’Etalon d’Or de Yennenga du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco, Burkina Faso) et le grand prix des éditions 2017 de ces rencontres cinématographiques, en février et mars derniers.



Burkina Faso : lancement d’un programme d’électrification rurale à Tangaye



Le gouvernement burkinabè a officiellement lancé un Programme spécial d’électrification rurale (PSER) à Tangaye, dans le province de Yatenga d’une enveloppe de 25 milliards FCFA, rapporte la presse locale burkinabè. Ce programme va, selon l’Etat burkinabé, permettre le raccordement de 22 000 ménages à l’électricité, l’accès de plus de 176 000 personnes aux services électriques et la création de 1500 emplois directs.



Mauritanie : vers la mise en place d’un processus de réforme foncière



Le gouvernement mauritanien et la société civile viennent de mettre en place un cadre institutionnel pour la mise en œuvre d’un processus de réforme foncière en Mauritanie, rapporte l’Agence Ecofin. La réforme foncière mauritanienne est prévue pour être menée sur une période de cinq ans, indique, la même source.



Afrique : la BAD annonce la création d’un fonds pour les entrepreneurs agricoles



Le président de la Banque africaine de développement (BAD), le Nigérian Akinwumi Adesina, a annoncé la création d’un fonds dédié aux jeunes entrepreneurs agricoles doté de 250.000 dollars, selon un communiqué de la BAD. Lauréat du prix mondial de l’alimentation, M. Adesina s’est engagé à consacrer la dotation financière qui accompagne le prix à la création de ce fonds spécial.



Niger : douze gendarmes périssent dans une attaque à Tillaberi



Douze gendarmes nigériens ont été tués samedi matin dans une attaque dans la région de Tillaberi, dans le sud-ouest du Niger, a déclaré le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum. « Il y a eu une nouvelle attaque. Douze gendarmes ont été tués. Les opérations de traque ont été lancées », a affirmé M. Bazoum, cité par l’AFP.