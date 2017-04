Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT le 24/04/2017 (Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Togo, Bénin : cacao, PME, banque, sécurité, santé, paludisme)

Côte d’Ivoire - Ghana : chute de 30% des cours du cacao sur les six derniers mois



Un sommet de crise sur la baisse du cours mondial du cacao s`est ouvert ce lundi à Abidjan, apprend-on de source médiatique. Sur les six derniers mois, les cours mondiaux du cacao ont chuté de 30%, a indiqué le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao (ICCO).



Togo- Bénin : signature d’un mémorandum sur la sécurité



Le Bénin et le Togo ont signé un signé un mémorandum d'entente sur la coopération bilatérale en matière de sécurité suivie de recommandations. Selon le journal togolais "Union pour la Patrie" les deux pays entendent ainsi « mieux surveiller leurs frontières communes et lutter contre la criminalité transfrontalière.



Niger : 45% des victimes de la méningite sont des enfants



Les enfants de 5 à 14 ans constituent 45% des victimes de l’épidémie de méningite au Niger, a annoncé, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha). « Du 2 janvier au 19 avril 2017, un total de 2.102 cas suspects de méningite dont 120 décès a été enregistré sur l'ensemble du pays », indique la même source. Le Niger et le Nigeria restent les pays les touchés de la ceinture méningitique qui va du Sénégal à l’Ethiopie.



Ghana : un vaccin contre le paludisme sera testé en 2018



Le Ghana a été choisi en compagnie du Malawi et du Kenya pour accueillir les tests d’un vaccin contre le paludisme, prévus en 2018 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Dénommé RTS,S, ce vaccin a selon l’OMS, le potentiel de sauver des dizaines de milliers de vie.



Côte d'Ivoire : un crédit 536 milliards accordés aux PME ivoiriennes



Un crédit global de 536 milliards FCFA a été accordé aux Petits et moyennes entreprises (PME) ivoiriens en 2016, rapporte une enquête de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (APBEF-CI). Ce financement représente 13% des 4120 milliards FCFA sortis des banques ivoiriennes au titre de crédits et en 2015, 435 milliards FCFA avait été octroyés aux PME, selon la même source.