Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 24/05/2017- (Sénégal, Mali, Bénin : Africans Rising, médias, régulation, éducation orpaillage, migration… )

Le mouvement panafricain Africans Rising va procéder le 25 mai 2016, dans l’ile de Gorée à son lancement officiel, a-t-on appris auprès de membres de l’organisation qui ont fait face à la presse, ce mercredi 24 mai 2017 à Dakar. « Ce 25 mai, c’est le point de départ de la construction d’une Afrique digne, inclusive et pacifique » a déclaré le coordonnateur d’Africans Rising, le Gambien, Muhammed Lamin Saidykan.Le président de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC), Adam Boni Tessi, a été condamné par le tribunal de Cotonou à verser 50 millions FCFA à la chaîne de télévision Sikka Tv pour dommages et intérêts suite à la fermeture en novembre 2016 de ladite chaîne, selon une information relayée par la presse locale.Les activités liées à l'orpaillage seront interdites partout au Mali durant la période du 15 juin au 30 septembre 2017, selon un communiqué gouvernemental rendu public ce mercredi 24 mai 2017.« Toutes les activités d'orpaillage sont formellement suspendues sur tout l'étendue du territoire national », souligne le document, relayé par l'agence de presse africaine. Toutefois, le communiqué ne donne aucune explication sur cette décision.L'Etat du Sénégal et l'Union européenne (Ue) vont mettre en place un fonds de 26 milliards FCFA pour la promotion et le développement de Petites et moyennes entreprises (PME), en vue de lutter contre l'émigration clandestine des jeunes, a annoncé le ministre sénégalais du Commerce et des PME, Alioune Sarr.« Nous avons ciblé le département de Vélingara, et j'ai instruit mes services, le Bureau de mise à niveau, pour créer des fermes intégrées et accompagner tout le processus jusqu'au niveau de la commercialisation », a-t-il précisé, cité par l'Agence de presse sénégalaise.Un investissement de 10 milliards FCFA a été annoncé par le ministre de l’Education Serigne Mbaye Thiam, dans l’optique d’éradiquer les abris provisoires, dans la région de Ziguinchor. Selon M.Thiam, ces investissements programmés, entre 2017 et 2020, permettront la construction de collèges, des écoles élémentaires et un centre régional de formation des personnels de l’Education (Crfpe) entre autres. Actuellement le système éducatif au Sénégal compte plus de 6000 abris provisoires, la région de Ziguinchor en totalise 567.