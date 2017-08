Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 24/08/2017- Sénégal, Niger, Côte d’Ivoire, Togo : inondations, énergie, monnaie, Cedeao, agriculture, politque, PNP.

Niger : les intempéries font 7 morts à Maradi



Au moins sept personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans les récentes inondations occasionnées par les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours à Maradi (685 km au sud-est de Niamey), informe l'agence de presse nigérienne (ANP, publique). Selon la même source, le bilan provisoire établi par les autorités, recense 1765 ménages sinistrés et un total de 11968 maisons effondrées.



Sénégal : la Senelec lance une filiale dédiée à la consommation des ménages



La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a lancé le 23 août à Dakar, une filiale dédiée à la « gestion de la consommation » d’électricité des ménages et des entreprises, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (Aps). L’objectif que se fixe la nouvelle filiale dénommée « Akilee SA » est de « garantir un accès large et fiable à une énergie bon marché, tout en diminuant de moitié les factures des ménages et en améliorant la maîtrise de la demande », a expliqué le directeur général de la Senelec, Mouhamadou Makhtar Cissé, cité par la même source.



Cedeao : le leadership actuel ne permet pas la création d’une monnaie unique (économiste)



La création d'une monnaie unique en Afrique de l'ouest n'est pas encore possible à cause du « manque de leadership » des dirigeants, plus particulièrement ceux de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa). « Nous avons un vrai problème de leadership, et nous pouvons nous débarrasser du Franc FCFA qu'avec un nouveau type de leaders, soucieux de l'avenir de nos pays », a-t-il indiqué dans un entretien accordé à Ouestafnews. « Le critère de convergence optimal n'existe pas, c'est juste un prétexte par ce que les dirigeants ont peur de rompre avec la France » a insisté l’économiste sénégalais.



Côte d’Ivoire : la 120e session du Conseil du café du 25 au 29 septembre



La Côte d’Ivoire va accueillir du 25 au 29 septembre 2017 la 120e session du Conseil international du Café, une rencontre prévue dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, selon une annonce du représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations internationales des produits de base, Aly Touré. Cette rencontre va statuer sur les nouvelles orientations de l’organisation tenant compte de l’environnement actuel, indique M. Touré, cité par la presse locale.



Togo : l’opposition encore dans la rue les 30 et 31 août



Le Combat pour l’alternance politique (Cap 2015, cinq partis), le Parti national panafricain (PNP) ont appelé à marcher dans la capitale togolaise, Lomé, les 30 et 31 août 2017 pour exiger une révision de la Constitution avec l’introduction de la limitation à deux du mandat présidentiel. Il s’agira de la seconde manifestation de l’opposition après les manifestations réprimées du 19 août dernier qui ont fait deux morts selon le gouvernement et au moins sept d’après l’opposition.