Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT le 25/04/2017 (Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Nigeria :éducation, commerce, société, fiscalité.)

Togo : le 1e Salon international sur l’éducation s’ouvre le 26 avril



Le 1e Salon international des études et formations (Elite) va se tenir du 26 au 30 avril dans la capitale togolaise, Lomé, informent les initiateurs de ce salon, Global Youth Initiative et Vision des Initiatives de Restauration de l'Afrique (VIRA).



L’objectif de cette rencontre est d’aider les étudiants dans le choix et la réussite de leur projet professionnel, indiquent les organisateurs.



Nigeria : 436 milliards de nairas de revenu intérieur en 2016



L’Etat de Lagos a enregistré un total en revenu interne en 2016 de 436,3 milliards de nairas, contre 399,4 milliards en 2015, a révélé le commissaire d’Etat au ministère des finances, Akinyemi Ashade. Cette hausse des revenus d’environ 9% est attribuée à la mise en place « d’idées innovatrices et à une sensibilisation continue », a-t-il expliqué, cité par l’Agence Ecofin.



Le gouvernement nigérian a également mobilisé 7 milliards de nairas grâce à la taxe d’exploitation foncière, contre 6 milliards en 2015.



Sénégal : le gouvernement vers une « pension minimum » égale à 98% du SMIG



Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall a demandé à son gouvernement d’instaurer dès l’année 2018 une « pension minimum » égale à 98% du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG.



« J’ai demandé au Premier ministre et au ministre du travail de travailler, en relation avec le patronat et les syndicats des travailleurs, à l’instauration d’une pension minimum de retraite équivalant 98% du salaire minimum interprofessionnel garanti », a-t-il indique, cité par l’Agence de presse sénégalaise.



Côte d’Ivoire : l’Etat annonce une importation de 150 000 tonnes de ciment



Le gouvernement a décidé d’une importation en « urgence » de 150 000 tonnes de ciment sur les trois prochains mois pour faire face à la hausse des prix du ciment dans le pays, a annoncé le ministre du commerce, Souleymane Diarrassouba.