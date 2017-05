Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 25/05/2017- (Guinée, Nigeria, Burkina Faso, Sénégal : orpaillage, cybercriminalité, coopération, énergie, transport aérien… )

Guinée : des dizaines de Burkinabés arrêtés pour orpaillage clandestin



Des dizaines de Burkinabè ont été arrêtés ces derniers jours en Guinée pour s'être livrés à l'exploitation artisanale de l'or, une activité interdite par les autorités, rapporte-t-on des sources médiatiques a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Selon, l’AFP, les Burkinabè arrêtés, dont le nombre exact n'a pas été précisé, étaient détenus à Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, principale zone aurifère du pays.

Ces arrestations surviennent dans le cadre d'un ratissage de l'armée dans les zones aurifères à la demande du ministère des Mines.



Nigeria : le gouvernement fédéral s’associe aux USA pour lutter contre la cybercriminalité



Le Nigéria et les USA vont lutter ensemble contre la cybercriminalité et les fraudes financières qui grèvent l’économie du pays d’Afrique de l’Ouest, a révélé l’ambassadeur américain près le Nigéria, Stuart Symington, cité par Agence Ecofin. « Les Etats-Unis vont collaborer avec le gouvernement nigérian dans le cadre de la lutte contre la fraude financière, le blanchiment, la cybercriminalité, les crimes transfrontaliers dont le trafic de stupéfiants, humain, et le braconnage, » a affirmé le diplomate américain.



Niger : Le gouvernement veut faire du nucléaire, un levier de développement socio-économique



Le gouvernement du Niger a adopté mercredi 24 mai 2017 un projet de loi portant sûreté, sécurité et utilisation pacifique de l’énergie atomique. Ce projet de loi a pour but de renforcer l’arsenal juridique dans l’utilisation pacifique et conventionnelle de cette énergie et surtout étendre son application pour révolutionner d’autres secteurs de la vie socio-économique. Le Niger entend mettre en oeuvre des programmes dans les domaines de la recherche et de la sécurité alimentaire, de la lutte contre le cancer, de l’électricité nucléaire en conformité avec les normes et conventions internationales.



Côte d’Ivoire : construction d’une centrale photovoltaïque à Korhogo



Le gouvernement ivoirien a approuvé ce mercredi 24 mai en conseil des ministres une convention portant construction d’une centrale solaire photovoltaïque de production d’électricité de 25 MW à Korhogo (nord). D’un coût de 23,6 milliards FCFA, le projet sera opéré par la firme marocaine Nova Power, via sa filiale locale Korhogo Solaire. Dans la phase de construction qui prendra fin en 2018, ce sont 300 emplois directs qui seront créés, tandis qu’une trentaine d’emplois le seront en phase d’exploitation.



Sénégal : inauguration de l’aéroport de Diass en décembre 2017



L’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) dont les travaux sont achevés sera inauguré le 7 décembre 2017 a annoncé, à Saly-Portudal son directeur général, Abdoulaye Mbodji. « Cette inauguration, nous voulons la faire également avec un aéronef de la compagnie Air Sénégal qui est aujourd’hui créée. C’est un défi et nous voulons qu’au soir du 7 décembre 2017 que tout le Sénégal sache que l’AIBD a effectivement pris son envol », a-t-il dit, cité par l’Aps, le 24 mai 2017.