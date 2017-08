Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 25/08/2017- Bénin, Mauritanie, Sénégal, Liberia : Sébastien Ajavon, développement, mines, Georges Weah, Kémi Seba.

Les services fiscaux béninois réclament à la société la société Comptoir mondial de négoce-Comptoir Ajavon et fils (Cajaf-Comon S.A.) de l’homme d’affaires et politicien Sébastien Ajavon, 167 milliards de Fcfa d’impôts impayés, rapporte Financial Afrik. Selon le fisc béninois, il s’agit d’une opération régulière qui entre dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Rappelons que M. Ajavon avait été arrêté en avril 2016 après la découverte de 18 kg de cocaïne dans une cargaison de sa société au port de Cotonou.Le gouvernement mauritanien a indiqué que le pays dispose de plus de 900 indices miniers portant, notamment sur le fer, l’or, le cuivre, le quartz, l’uranium, le phosphate, le manganèse et le chrome, selon le secrétaire général du ministre mauritanien du pétrole, de l’énergie et des mines, Mohamed Ould Chrif Ahmed, rapporte l’Agence de presse africaine.Le financement du Programme d’action gouvernemental (PAG) dénommé « Le Bénin révélé », lancé ce mois d’août 2017 nécessitera une enveloppe de 9.039 milliards FCFA sur la période de 2016 à 2021, selon des chiffres relayés par Financial Afrik. Il s’agit au total, de 299 projets et 77 réformes qui touchent tous les secteurs vitaux du pays.La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a porté plainte contre l’activiste Kémi Seba pour destruction d’un billet de banque, selon une information rapportée par Financial Afrik. Le 19 août dernier, le responsable de l’Ong Urgence panafricaniste avait brûlé un billet de 5 000 FCFA à la Place de l’Obélisque à Dakar, lors d’une manifestation contre le Franc CFA. Le principal parti d’opposition libérien, la Coalition Démocratique pour le Changement (CDC) a accusé le parti au pouvoir de vouloir attenter à la vie de son leader Georges Weah, au cours d'une conférence de presse, le 24 août 2017 à Monrovia. Selon la CDC, la majorité au pouvoir a payé des mercenaires russes pour tirer sur son leader accusant le ministre de la défense Brownie Samukai et l'homme d'affaires Georges Bobby Kolondo d’en être les commanditaires. Les prochaines élections présidentielles sont prévues le 10 octobre 2017.