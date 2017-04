Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT le 26/04/2017 (Guinée Bissau, Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Côte d’Ivoire- sécurité, santé, CMU, agriculture, Sofitex, justice, intégration, commerce…)

Guinée Bissau : la Cedeao retire ses troupes



La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) a annoncé le retrait (à partir du 28 avril 2017), de ses troupes en Guinée Bissau alors que la crise politique et institutionnelle persiste dans ce pays.



« Quand nous sommes à un an des élections législatives, quelle élection pouvons-nous organiser dans la transparence, dans la paix, si nous n’arrivons pas à régler le problème de la Constitution et ensuite, le problème de la réforme de la défense ? » a déploré le président de la Commission de la Cedeao, Marcel Alain de Souza, cité par RFI. Le retrait des troupes sera achevé fin juin 2017.



Burkina Faso : Une production cotonnière en deçà des prévisions



La production cotonnière durant la campagne 2016/2017 s’élève à 683 000 tonnes, a indiqué Georges Yameogo, secrétaire général de la Société burkinabè des fibres textiles (Sofitex), dans des propos relayés par la presse locale.



Bien qu’il s’agisse ici d’une augmentation de 100 000 tonnes par rapport à l’année précédente, la production n’a pas atteint le cap des 700 000 tonnes initialement prévues. Un léger manque-à-gagner qui s’explique selon la Sofitex par la faiblesse des précipitations. Pour la prochaine campagne, un objectif de 800 000 tonnes a été fixé par le gouvernement.



Ghana : Pas question de baisser le prix proposé aux producteurs de cacao (Cocobod)



La Cocobod (organe de contrôle et de la commercialisation du cacao au Ghana) a exclu toute idée de réduction des prix proposés aux producteurs locaux, alors que les prix de la fève sur le marché continuent de chuter lourdement, a-t-on appris de source médiatique.



Au début de la campagne en octobre 2016, la Cocobod a proposé d’acheter la tonne de cacao à 1794 dollars (1,08 million FCFA) alors qu’elle vaut actuellement 1450 dollars (873 418 FCFA) sur le marché international.



Cedeao : La faiblesse des importations entre pays membres pointée du doigt



Les importations commerciales entre les pays de l’espace de la Communauté économiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) s’élèvent entre 10 et 20 milliards de dollars, représentant 10% des importations globales de la sous-région, a révélé, le directeur des Douanes de la Commission de la Cedeao, Salifou Tiemtoré, cité par APA lors d’une rencontre sur le commerce intra-régional, tenue le 25 avril à Abidjan.



Notons que la Cedeao est un vaste marché de 15 pays avec une population totale de 300 millions d’habitants.



Nigeria : liberté conditionnelle pour le leader pro-Biafra, Nmandi Kanu



Le leader indépendantiste pro-biafra, Nmandi Kanu a obtenu le 25 avril 2017, une liberté conditionnelle provisoire accordée par le tribunal fédéral d’Abuja.



Accusé de « conspiration » de « terrorisme » entre autres, le fondateur de Peuples indigènes du Biafra (IPOB), était en détention depuis le 14 octobre 2014.



Côte d’Ivoire : lancement d’une phase test de la CMU



Le gouvernement ivoirien a lancé le 25 avril une phase expérimentale de la Couverture maladie universelle (CMU) à Abidjan.



A travers cette initiative, le gouvernent entend tester l’ensemble du dispositif avant la généralisation de la CMU, prévue en janvier 2018. Selon des chiffres officiels relayés par APA, plus de 1,4 million de personnes ont été pré-enrôlées pour la CMU, tandis que 725 603 personnes ont totalement achevé leur enrôlement.



Nigeria : l’Etat de Lagos entame une procédure de rachat des obligations de 2010



L’Etat de Lagos va débourser près de 187 milliards de dollars pour racheter des obligations émises en monnaie locale en 2010, révélé le commissaire d’Etat au ministère des Finances, Akinwunmi Ashade, cité par Reuters.



Selon M. Ashade, le rachat de ces obligations entre dans le cadre de l’objectif de l’Etat de Lagos visant à financer le développement d’infrastructures.