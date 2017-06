Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 27/06/2017- Niger, Nigeria, Côte d’Ivoire, Togo : migration, G5Sahel, Défense, économie …)

Niger : une cinquantaine de migrants retrouvés morts



52 migrants ont été retrouvés retrouvés sans vie dans le désert près de Séguédine au centre-est du Niger, rapporte-t-on de source médiatique. Selon le site francophone de la BBC, ces migrants étaient au départ au nombre de 75 mais ont été abandonnés par leurs passeurs craignant la répression des forces de sécurité.



Nigeria : le Tchad perd huit soldats dans des combats avec Boko Haram



Le Tchad a perdu ces deux derniers jours huit soldats dans des accrochages avec des membres de la secte Boko Haram, indique-t-on de source sécuritaire tchadienne. «Nos forces ont attaqué les éléments de Boko Haram sur cinq îles du côté du Nigeria le 24 et 25 juin et les ont chassés, a expliqué le colonel Azem, porte-parole de l'état-major tchadien, cité par l’AFP.



G5Sahel : Déby menace de retirer ses troupes



A sept jours le sommet extraordinaire des pays formant le G5 Sahel, le président du Tchad a laissé qu’il pourrait retirer sur les fronts de la lutte antiterroriste dans le Sahel. « Nous n’avons pas du tout été soutenus sur le plan financier, économique. Si rien n’est fait, si ça continue, le Tchad sera dans l’obligation de se retirer » a-t-il déclaré cité par l’AFP. Le financement de la force conjointe du G5Sahel qui vient de recevoir l’aval de l’Onu est pour le moment loin d’être acquis. Le Tchad dispose de 1390 soldats au sein de la Minusma, 2000 au sein de la force multinationale mixte qui mène la lutte contre Boko Haram et au sein de la future force conjointe du G5Sahel, un contingent tchadien de 2000 soldats est attendu.



Togo : aide budgétaire de 10 millions d’euros de l’Ue



L'Union européenne a déclaré lundi qu'elle décaisserait au Togo une aide budgétaire de 10 millions d'euros, soit plus de 6,5 milliards FCFA, à la suite d'analyse des progrès dans la gestion des finances publiques. « C'est également la conséquence de l'engagement aux réformes souscrit par les autorités du pays et qui s'est traduit par la signature d'un nouveau programme avec le FMI le 5 mai passé », indique lundi un communiqué de la délégation de UE au Togo.



Côte d’Ivoire : les pluies diluviennes font 20 morts



Les pluies diluviennes qui s’abattent sur la Côte d’Ivoire depuis quelques semaines ont fait déjà 20 morts selon un nouveau bilan annoncé de source gouvernementale. « Il y a eu des pluies diluviennes, puis des inondations qui malheureusement ont causé beaucoup de dégâts, des pertes en vie humaine et jusqu’à hier (dimanche) on en était à 20, jusqu’à hier (dimanche) on était à 43 blessés, et il y a également une centaine de maisons détruites jusqu’à hier (dimanche) », a expliqué la ministre de la femme, de la protection de l’enfant et de la solidarité, Pr Mariatou Koné.