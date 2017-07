Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 27/07/2017- Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin : administration, économie, agriculture, Défense.

Côte d’Ivoire : trois nouveaux membres au Conseil constitutionnel



Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a nommé trois nouveaux membres au Conseil constitutionnel pour une durée de six ans, selon une note de la présidence ivoirienne. Il s’agit de Jacqueline Lohoues-Oble, professeur titulaire en droit et ex-ministre, les magistrats hors hiérarchie, Ali Touré et Vincent Koua Diéhi, indique la même source.



Burkina Faso : 75 milliards FCFA pour un programme de développement social



Le Burkina Faso a réalisé un taux de 160% pour une émission d’emprunt obligataire de 75 milliards FCFA, selon le SGI Coris Bourse. L’emprunt obligataire vise la mobilisation de ressources destinées au financement des projets porteurs de croissance inscrits dans le Plan national de développement économique et social (PNDES), indique la même source, cité par l’Agence de presse sénégalais.



Bénin : homologation des prix des entrants et des d’achat du coton grain



Le gouvernement béninoise a adopté en conseil des ministres l’homologation des prix de cession des intrants et des prix d’achat de coton grain, « 240 FCFA/Kg soit 12 000 FCFA le sac de 50 Kg » aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2017-2018, une reconduction « des prix pratiqués au cours de la campagne 2016-2017 » au titre de celle de cette année, rapporte un communique d’un conseil des ministre.



Côte d’Ivoire : cinq militaires radiés des Forces armées ivoiriennes



Cinq militaires ont été radiés de l’armée ivoirienne suite à l’attaque de l’Ecole nationale de la police d’Abidjan, perpétrée la semaine dernière, rapporte l’AFP. « Au nombre de ceux-ci, figure cinq membre des Forces armées de la Côte d’Ivoire. En conséquence […] ils sont définitivement radiés des effectifs des forces Armées de Côte d’Ivoire », a indiqué le général Sékou Touré dans un communiqué, cité par la même source.